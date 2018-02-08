Посол РФ: Потенциал воздействия на КНДР санкциями уже исчерпан

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил о том, что потенциал воздействия на руководство КНДР посредством санкций исчерпан, их усиление будет означать полную блокаду страны, что Пхеньян может оценить как объявление войны

"Я считаю, что да, что мы подошли к той грани, за которой начнется полная блокада Северной Кореи, полная блокада, которую северокорейцы, если она случится, называют объявлением войны", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

Мацегора также отметил, что "санкции оказывают весьма негативное влияние на жизнь простых людей. И это прискорбно.

Ранее сообщалось, что США пообещали вскоре принять "самые жесткие" санкции против КНДР.

"Мы продолжим изоляцию Северной Кореи до тех пор, пока она не откажется от ракетно-ядерной программы раз и навсегда", - заявил вице-президент США Майк Пенс.

В декабре 2017 года ООН ввела в отношении КНДР санкции, которые предполагают высылку северокорейских трудовых мигрантов. Все граждане КНДР, согласно этому документу, должны быть депортированы на родину в течение двух лет.

Кроме того, документ ограничил порядка 90% экспорта продуктов нефтепереработки в КНДР - теперь в страну нельзя поставлять более 500 тысяч баррелей в год.