Шеф делегации "Олимпийские атлеты из России", первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, в каком настроении наши спортсмены встречают начало Игр, и упомянул о единичном инциденте, за который перед нами пришлось извиняться канадской делегации.

Титулованный фехтовальщик Станислав Поздняков сам побывал на четырех Олимпиадах и говорит, что в Пхенчхане условия хорошие. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Какое в целом настроение у наших олимпийцев?

Станислав Поздняков: Общее настроение такое: спортсмены рады тому, что у них есть возможность принять участие в соревнованиях Олимпиады. Опытные атлеты, у которых есть с чем сравнивать, говорят, что организация Игр - хорошая. На данный момент в нашей делегации 168 участников, большинство из них уже находятся на месте предстоящих стартов, за исключением хоккеистов и представителей некоторых других видов. В церемонии торжественного открытия от делегации "Олимпийские атлеты из России" примут участие порядка 80 человек. Не выйдут те спортсмены, кому стартовать в самое ближайшее время, или те, кто никак не сможет этого сделать из-за графика своих тренировок.

Есть ли проблемы у россиян из-за вспыхнувшей здесь эпидемии желудочного норовируса?

Станислав Поздняков: Нет, все спортсмены и члены делегации чувствуют себя хорошо. Получены дополнительные рекомендации от организаторов, как застраховаться от этого вируса, просьбы с особой тщательностью соблюдать определенные профилактические меры гигиены.

Не ощущается ли давления со стороны команд других стран? Может быть, косые взгляды, какие-то обидные реплики?

Станислав Поздняков: Были опасения, что с чем-то подобным нам придется столкнуться. Но пока могу сообщить только об одном инциденте. Я не хотел бы говорить о нем слишком детально. Вкратце это было так: по отношению к нам неправильно повел себя один из представителей Канады. В итоге по настоянию МОК и оргкомитета канадская делегация принесла официальные извинения. А с другой стороны, многое настроены доброжелательно. К нашим ребятам некоторые соперники из других команд даже обращались с просьбами поменяться спортивной формой на память, когда соревнования завершатся. Хотят увезти как сувенир что-то из экипировки с надписью "OAR".