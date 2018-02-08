Путин и Эрдоган обсудили планы нового саммита с Ираном по Сирии

Президенты России и Турции обсудили по телефону возможность проведения саммита в трехстороннем формате с участием иранского лидера.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, "речь шла о встрече трех президентов".

"Точная дата такого саммита пока не определена", - сказал Песков.

Турецкий телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации президента Турции сообщил, что Путин и Эрдоган договорились о проведении второго саммита Россия-Турция-Иран в Стамбуле. Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил о возможности такой встречи в самое ближайшее время. Впервые трехсторонний саммит по Сирии прошел в Сочи 22 ноября 2017 года.