Фестиваль "МосЕда" пройдет рядом с избирательными участками

Фестиваль продуктов российских производителей "МосЕда" пройдет 17-18 марта неподалеку от избирательных участков. Фестиваль специально будет проведен к выборам главы государства, хотя официальное открытие сезона продуктовых ярмарок намечено на начало апреля. Но главное - москвичи смогу за два дня оценить продукцию и выбрать ту, которая должна будет представлена на ярмарках.

- Общее количество площадок в марте - более полутора тысяч. Пользуясь возможностью, что будет большое количество голосующих, мы презентуем продукты региональных производителей и узнаем у горожан, что они хотят видеть на ярмарках, - рассказал журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Для этого подготовлены буклеты-опросники, которые будут вручены каждому покупателю. Москвичи должны будут выбрать понравившихся производителей той или иной продукции.

