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08.02.2018 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фестиваль "МосЕда" пройдет рядом с избирательными участками

Текст: Ангелина Зеленькова

Фестиваль продуктов российских производителей  "МосЕда" пройдет 17-18 марта неподалеку от избирательных участков. Фестиваль специально будет проведен к выборам главы государства, хотя официальное открытие сезона продуктовых ярмарок намечено на начало апреля. Но главное - москвичи смогу за два дня оценить продукцию и выбрать ту, которая должна будет представлена на ярмарках.

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- Общее количество площадок в марте - более полутора тысяч. Пользуясь возможностью, что будет большое количество голосующих, мы презентуем продукты региональных производителей и узнаем у горожан, что они хотят видеть на ярмарках, - рассказал журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Для этого подготовлены буклеты-опросники, которые будут вручены каждому покупателю. Москвичи должны будут выбрать понравившихся  производителей той или иной продукции.
 

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