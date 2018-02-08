Группа Kraftwerk выступит в Москве 13 февраля

Новости

В Сирии поймали двух "британских" палачей ДАИШ 01:03
В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа 00:54
В Египте освободили задержанную за танец живота россиянку 00:29
Постпред РФ при ООН опроверг обвинения в причастности к химатакам в Сирии 00:28
По факту нападения на девушку в центре Петербурга возбудили дело 00:08
Пассажирами двухэтажных аэроэкспрессов стали уже 845 тысяч человек 08.02.2018
В госдепе заявили о желании США восстановить отношения с Россией 08.02.2018
Небензя: США находятся в Сирии незаконно 08.02.2018
Skoda официально представила обновленную Fabia 08.02.2018
В Нидерландах задержали обвиняемого в хищении в РФ около 600 млн рублей 08.02.2018
На Кубани задержали осквернившего икону подростка 08.02.2018
ЦБ предложил привязать кредитные ставки к ключевой 08.02.2018
Общецерковная аспирантура получила государственную аккредитацию 08.02.2018
Tesla Roadster Илона Маска включили в каталог спутников 08.02.2018
На ярославских чиновников завели дело из-за избитой девочки 08.02.2018
Посол РФ: Русофобия в Таллине присутствует в риторике только ее властей 08.02.2018
В московском метро женщина упала под поезд и выжила 08.02.2018
МИД потребовал прекратить издевательства над арестованным США россиянином 08.02.2018
В Риге предложили отменить бесплатный проезд для российских пенсионеров 08.02.2018
Citroen через месяц начнет продажи в России кроссовера за миллион рублей 08.02.2018
Памятник Евгению Примакову установят рядом со зданием МИД РФ 08.02.2018
В Нижневартовске молодой мужчина умер в очереди к врачу 08.02.2018
Москвичи увидят в небе парад планет 08.02.2018
С начала конфликта в Донбассе убежище в РФ попросили 1,7 млн украинцев 08.02.2018
Власти Крыма передумали ликвидировать "Крымтроллейбус" 08.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
08.02.2018 22:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Группа Kraftwerk выступит в Москве 13 февраля

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7492 (29)
Kraftwerk (Германия), 13 февраля, Москва, Государственный Кремлевский дворец
Люди и манекены. Нестареющие немецкие классики электронной музыки в России бывали нечасто. Сейчас они привезут новую программу - шоу в 3D. Фото: REUTERS Люди и манекены. Нестареющие немецкие классики электронной музыки в России бывали нечасто. Сейчас они привезут новую программу - шоу в 3D. Фото: REUTERS
Люди и манекены. Нестареющие немецкие классики электронной музыки в России бывали нечасто. Сейчас они привезут новую программу - шоу в 3D. Фото: REUTERS

Знаменитая группа представит в Москве программу "3-D Концерт 2018" сразу после получения премии Grammy-2018 в номинации "лучшая электроника/танцевальная музыка".

Выпускники Дюссельдорфской консерватории и мэтры электронного минимализма, наследники традиций авангарда Штокгаузена, сумевшие соединить в музыке экспериментальность с танцевальными мелодиями, Kraftwerk - артисты уникальные. Ведь они еще немного - и инженеры-изобретатели (а их синтезаторы и электронные клавишные даже получали регистрационные патенты). И мода на узкие галстуки, контрастные цвета в строгих одеждах (чаще - красных, белых и черных), да и аккуратные стрижки с четкими проборами прижились в шоу-бизнесе во многом благодаря этим четверым стильным парням. Из творчества Kraftwerk выросли целые музыкальные стили - индастриал, синти-поп и техно-поп.

- Мы приложили немало усилий для того, чтобы перевести наши визуальные проекции времен "Kling Klang" в формат 3D и синхронизировать их с музыкой, - рассказал бессменный вокалист Ральф Хуттер, попутно, как и все ее участники, играющий и на электронных инструментах.

Фото: Агентств "ЮНОНА"
Самые интересные концерты недели

На концертном альбоме "3-D The Catalogue", выигравшем Grammy-2018 - шоу, с которым Kraftwerk выступали в Сиднейской опере, лондонской галерее Тейт Модерн и Концертном зале имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. Это компиляция из их концертных программ 2012-2016 годов. Теперь шоу обновилось. Новых синглов и альбомов Kraftwerk не выпускали с 2004 и 2003 годов - зато изрядно продвинулись в развитии шоу и сценических эффектов.

- Московский концерт будет не похож на все остальные, поскольку группа составляет трек-лист выступления непосредственно перед его началом. Так что возможны любые сюрпризы от Kraftwerk, - рассказали обозревателю "РГ" организаторы концерта.

В основной части шоу - 12 композиций, а потом обычно музыканты два раза выходят "на бис" (и поют еще 4 композиции). Пока же в туре "Электростанции" (именно так переводится название группы) неизменно звучат ее главные хиты: Autobahn, Electric Cafe, Trans-Europa Express и, конечно, Das Model. Причем Kraftwerk, в отличие от остальных популярных коллективов, по-прежнему не играют на концертах чужих песен. Благо своих студийных альбомов у них больше десяти.

Главное сегодня

Минобороны РФ: США в Сирии захватывают "экономические активы"
РФ предложила США установить допустимую норму сближения военных самолетов
Новый регламент ГИБДД: Как изменился порядок общения ДПС с водителями
CAS решает судьбу российских олимпийцев. Онлайн-трансляция
Умер актер из "Белых рос" Геннадий Габук