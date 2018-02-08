Группа Kraftwerk выступит в Москве 13 февраля

Kraftwerk (Германия), 13 февраля, Москва, Государственный Кремлевский дворец

Люди и манекены. Нестареющие немецкие классики электронной музыки в России бывали нечасто. Сейчас они привезут новую программу - шоу в 3D. Фото: REUTERS

Знаменитая группа представит в Москве программу "3-D Концерт 2018" сразу после получения премии Grammy-2018 в номинации "лучшая электроника/танцевальная музыка".

Выпускники Дюссельдорфской консерватории и мэтры электронного минимализма, наследники традиций авангарда Штокгаузена, сумевшие соединить в музыке экспериментальность с танцевальными мелодиями, Kraftwerk - артисты уникальные. Ведь они еще немного - и инженеры-изобретатели (а их синтезаторы и электронные клавишные даже получали регистрационные патенты). И мода на узкие галстуки, контрастные цвета в строгих одеждах (чаще - красных, белых и черных), да и аккуратные стрижки с четкими проборами прижились в шоу-бизнесе во многом благодаря этим четверым стильным парням. Из творчества Kraftwerk выросли целые музыкальные стили - индастриал, синти-поп и техно-поп.

- Мы приложили немало усилий для того, чтобы перевести наши визуальные проекции времен "Kling Klang" в формат 3D и синхронизировать их с музыкой, - рассказал бессменный вокалист Ральф Хуттер, попутно, как и все ее участники, играющий и на электронных инструментах.

На концертном альбоме "3-D The Catalogue", выигравшем Grammy-2018 - шоу, с которым Kraftwerk выступали в Сиднейской опере, лондонской галерее Тейт Модерн и Концертном зале имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. Это компиляция из их концертных программ 2012-2016 годов. Теперь шоу обновилось. Новых синглов и альбомов Kraftwerk не выпускали с 2004 и 2003 годов - зато изрядно продвинулись в развитии шоу и сценических эффектов.

- Московский концерт будет не похож на все остальные, поскольку группа составляет трек-лист выступления непосредственно перед его началом. Так что возможны любые сюрпризы от Kraftwerk, - рассказали обозревателю "РГ" организаторы концерта.

В основной части шоу - 12 композиций, а потом обычно музыканты два раза выходят "на бис" (и поют еще 4 композиции). Пока же в туре "Электростанции" (именно так переводится название группы) неизменно звучат ее главные хиты: Autobahn, Electric Cafe, Trans-Europa Express и, конечно, Das Model. Причем Kraftwerk, в отличие от остальных популярных коллективов, по-прежнему не играют на концертах чужих песен. Благо своих студийных альбомов у них больше десяти.