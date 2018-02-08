Каждая подстанция "Скорой помощи" в Подмосковье ежегодно получает до 300 штрафов за выезд машин на выделенную полосу или превышение скорости. Врачи не спорят: да, выезжали и превышали. Спешили на экстренные вызовы с сиреной и включенным проблесковым маячком, что, по закону, не должно трактоваться как нарушение правил дорожного движения. А штрафы тем не менее есть.

Откуда они появляются - известно. Подобные нарушения фиксируют не инспекторы ДПС, а камеры фото- и видеонаблюдения. Они не слышат сирен и иногда непреднамеренно попадают между проблесками маячков, тем самым "выключая" их на картинке. А еще камера может быть повешена криво, обрезая верх машины ровно по маяку. Или инспектор, который затем будет формировать "письмо счастья", увеличит итоговое фото так, что не разберешь - горит там что или нет.

Нарушения фиксируют не инспекторы ДПС, а камеры фото- и видеонаблюдения, а они сирен не слышат

Проблема, типичная для всей страны, довела подмосковных работников "скорой помощи" до обращения в Мособлдуму. "Для того чтобы опротестовать штраф, у нарушителя есть 10 дней. За это время уведомления о нарушении не всегда до юрлиц доходят", - сетует главврач Северо-Восточного филиала областной "скорой помощи" Сергей Косых. Например, медики из Сергиева Посада 60 квитанций получили уже просроченными. Опротестовать их можно только через суд. "На одном заседании можно оспорить только одну квитанцию, потому что у каждого штрафа есть свой инспектор, который снимал показания с камер, и его надо вызвать и выслушать, - продолжает Косых. - Так списывать свои штрафы сергиевопосадцам придется месяцами!".

Медицинское сообщество просит депутатов решить проблему законодательно - убрать из КоАП норму о штрафах для спецтранспорта. А поскольку она прописана в Кодексе РФ об административных правонарушениях, парламентариям нужно подготовить законодательную инициативу и с ней выйти на высший уровень власти. Тянуть с этим нельзя - только за прошлый год количество видеокамер в Подмосковье возросло вдвое - с 500 до 1000, и их хотят еще удвоить. Эксперты, правда, к подобной инициативе относятся настороженно. "Отмена штрафов решит одну проблему, но породит другую. Помните, одно время регулярно обсуждались резонансные случаи, когда машины "скорой помощи" с сиренами и мигалками возили то чиновников на работу, то их детей - в институты и клубы? Убери сейчас штрафы - найдутся желающие ездить на скорой как на личном авто, к тому же и скорость превышать, и на выделенки выезжать", - считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Решение проблемы, на его взгляд, нужно искать в другом: "Камеры везде работают одинаково, но почему-то в одних регионах медики жалуются, а в других нет. Мне известны случаи, когда у сотрудников ГИБДД с руководителями подстанций "скорой помощи" есть договор: все протоколы о нарушениях, где фигурирует медицинский транспорт, собираются в отдельную папку, откуда автоматически списываются, если подстанция оперативно предоставляет путевые листы, доказывающие, что в момент нарушения машина ехала на экстренный вызов". Тем не менее депутаты Мособлдумы готовы поработать над законодательной инициативой: "Проанализируем, типична ли проблема для автомобилей других спецслужб - пожарных, или аварийно-спасательной, и примем решение о разработке поправок", - заявил "РГ" председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.