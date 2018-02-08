МВД: Владелец сети пиццерий проходит свидетелем по делу о наркотиках

В столичной полиции дали разъяснение по поводу расследования наркопреступления, совершенного в одной из пиццерий Москвы (входит в крупную федеральную сеть пиццерий). Днем ранее бизнесмен Федор Овчинников, владеющий этой сетью пиццерий, опубликовал на своей странице пост в Facebook, из которого следовало, что его пытаются втянуть в расследование очень сомнительного уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе московской полиции, в ноябре 2017 года в помещении одной из столичных пиццерий, расположенной в проезде Дежнева, в вентиляции туалета работниками заведения был обнаружен пакет с подозрительным веществом весом более 550 граммов. По вызову сотрудников пиццерии на место выехали полицейские, которые изъяли подозрительный пакет. Впоследствии его содержимое было направлено на исследование. В итоге эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством - производной Н-метилэфедрона.

По данному факту, отметили в пресс-службе столичной полиции, следственным отделом ОМВД по району Южное Медведково было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В январе 2018 года в той же пиццерии, опять же самими работниками точки общепита, был обнаружен еще один пакет с аналогичным наркотиком. Вес пакета составил более 200 граммов. По данному факту опять же было возбуждено дело - тем же отделом, по той же статье УК. "В рамках расследования по указанным уголовным делам на допрос был вызван владелец сети пиццерий. 7 февраля 2018 года он прибыл в следственное подразделение ОМВД Южное Медведково, где был допрошен в качестве свидетеля", - отметили в ГУ МВД по Москве.

Представитель столичной полиции полковник внутренней службы Юрий Титов сообщил, что полицейские в настоящее время проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание причастных к совершению указанных преступлений лиц.

Напомним, тем самым свидетелем является основатель, владелец и гендиректор популярной сети пиццерий Федор Овчинников. В среду на своей странице в Facebook он подробно описал свой визит к девушке-следователю в отдел МВД по району Южное Медведково. "Следователь сказала, что дело к ним пришло из центра. На Петровку, 38 в главное управление МВД по Москве поступило заявление от некой Прониной Е.В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки. Для этого я постоянно езжу за границу, где у нас работают пиццерии, для прикрытия", - написал бизнесмен.

"По факту сообщения о якобы неэтичном общении с гражданином со стороны сотрудников полиции проводится проверка", - отреагировали в московском главке полиции.