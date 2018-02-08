Пассажирами двухэтажных аэроэкспрессов стали уже 845 тысяч человек

За три месяца новые двухэтажные аэроэкспрессы перевезли в российской столице уже около 845 тысяч пассажиров, передает портал m24. В частности, с Павелецкого вокзала в Домодедово перевезены 459 тысяч человек, а с а с Киевского вокзала во Внуково - еще 386 тысяч.

"Обновление подвижного состава - это еще один этап развития компании в преддверии старта чемпионата мира по футболу в 2018 году", - пояснил исполнительный директор компании Валерий Федоров.

Он подчеркнул, что двухэтажные аэроэкспрессы дают возможность перевезти максимум пассажиров даже в пиковые периоды, что станет особенно важно во время проведения в РФ чемпионата мира по футболу.