Под Москвой три человека сгорели в коттедже

Сильный пожар произошел днем в четверг в подмосковных Мытищах - там загорелся частный дом. По предварительным данным, погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС, пожарных на место вызвали в 8:47. Горел дом №14 на улице Карла Маркса. Судя по видео с места происшествия, пламя объяло половину двухэтажного коттеджа. Очевидцы говорят, что слышали громкий хлопок, как при взрыве газового баллона. На место сразу прибыли 4 пожарных машины, с огнем боролись 16 пожарных.

По данным ТАСС, площадь пожара составила 625 квадратных метров, открытое горение уже сбито. На пепелище обнаружены трое погибших.