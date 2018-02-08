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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вдоль сугробов

В столице пройдет зимний велопарад
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7492 (29)
В Москве начал работу VI Международный зимний велоконгресс, в рамках которого эксперты холодных стран - Финляндии, Швеции, Норвегии - и другие обсуждают развитие велодвижения. Завершится он в воскресенье Зимним велопарадом по центральным улицам столицы.

Сбор участников назначен на 11.30 на 3-й Фрунзенской улице, затем они проедут около 14 км по набережным до Кремля и обратно.

В Москве подешевело такси

Как сообщили "РГ" в пресс-центре департамента транспорта, в день парада с 04.00 до 16.00 закроют одну полосу на 3-й Фрунзенской улице. Затем с 12.00 до 14.00 будут полностью перекрыты 3-я Фрунзенская ул., Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая набережные, Китайгородский проезд, Варварка и Москворецкая улица.

Напомню, в прошлом году зимний велопарад, несмотря на экстремальные морозы в минус 28 градусов, собрал около 500 участников.

В этом году, скорее всего, участников будет значительно больше. По данным Гидрометцентра морозов не ожидается - будет всего -6-4 градуса.

Кстати, как сообщила представитель департамента транспорта Москвы Ольга Мальцева, в этом году возобновляется традиция любительских велогонок. Она пройдет накануне весеннего велопарада, назначенного на 20 мая, по Садовому кольцу.

ТЕКСТ. Инфографика: РГ / Леонид Кулешов / Александр Смирнов / Светлана Батова

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