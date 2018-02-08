Авария оставила без воды три района Владивостока

Большая часть Владивостока сегодня ночью осталась без холодной воды из-за аварии. Произошел прорыв трубы диаметром 1200 миллиметров на улице Цымлянской.

"Труба находится на глубине пять метров. Сейчас с помощью гидромолота и экскаватора откапываем мерзлый грунт, чтобы добраться до места прорыва. После этого будет оценен масштаб повреждения и произведена замена лопнувшего участка", - пояснили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

По словам выехавшего на место ЧП вице-губернатора Гагика Захаряна, авария очень масштабная, к ее устранению привлечены значительные силы. Работает оперативный штаб, задействованы около десяти единиц техники и более 20 специалистов.

Без водоснабжения остаются Советский, Первореченский районы и часть Ленинского. Подачу воды коммунальщики планируют возобновить утром 9 февраля.