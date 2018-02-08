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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На помощь застрявшему теплоходу предложили отправить ледокол из Приморья

Текст: Юлия Гарднер

Сахалинские власти могут отправить ледокол из Владивостока на помощь застрявшему во льдах Охотского моря пассажирскому теплоходу, если тот не справится самостоятельно. Об этом заявил глава областного минтранса Сергей Садовников.

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- Все вопросы, связанные со скорейшим вызволением судна из ледового плена, решаем в режиме постоянного прямого диалога с судовладельцем. В случае осложнения ледовой обстановки в районе, где находится судно, руководству компании предложено задействовать в его освобождении ледокол из Владивостока, - приводятся слова чиновника в сообщении пресс-службы островного правительства.

Напомним, теплоход "Игорь Фархутдинов" со 127 пассажирами на борту, направлявшийся от берегов Шикотана в сахалинский город Корсаково, застрял в южной части Охотского моря из-за плотного ледового поля.

Как ранее сообщал гендиректор компании-судовладельца, сейчас экипаж пытается самостоятельно справится с ледовым натиском и не просит помощи. Люди на его борту обеспечены всем необходимым, их жизням ничего не угрожает.

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