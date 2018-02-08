В Хабаровске начался суд по делу об убийстве пауэрлифтера Драчева

Хабаровский краевой суд начал рассмотрение дела об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Сегодня подсудимому Анару Аллахверанову зачитают обвинение, пишет "Интерфакс".

Заседание проходит в открытом режиме.

Напомним, драка между пауэрлифтером Андреем Драчевым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым произошла 20 августа прошлого года у кафе в центре Хабаровска. Последний нанес спортсмену несколько ударов, которые оказались смертельными. Аллахверанов около месяца скрывался от правоохранителей, но затем сам пришел в полицию. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы.