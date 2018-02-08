В Хабаровске осужден бывший глава краевого минстроя‍

Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор бывшему главе краевого минстроя Андрею Попову за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Как установил суд, в 2013-2014 годах Попов незаконно заключил контракты на строительство 521 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилом комплексе "Твердохлебово" села Мирное. Общая сумма контрактов превысила 750 миллионов рублей.

Первую очередь жилья должны были сдать в конце 2013 года. Вторую - в феврале 2015. Однако на сегодняшний день сдана лишь часть квартир.

"При заключении контрактов министр строительства допустил многочисленные нарушения федерального законодательства, а также условий контрактов. Это привело к неэффективному и нерезультативному расходованию бюджетных средств, а также нарушению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не смогли вовремя вселиться в квартиры" - говорится в сообщении.

Экс-министр признан виновным по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий". Суд приговорил Попова к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.