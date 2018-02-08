Во льдах Охотского моря застрял теплоход с пассажирами

Теплоход "Игорь Фархутдинов" со 127 пассажирами на борту, следующий с курильского острова Шикотан в сахалинский Корсаков, застрял во льдах у берегов Японии. Об этом сообщает пресс-служба островного правительства.

Путь судну преградили плотные льды толщиной до полутора метров.

- Сейчас теплоход пробивается через них, пытаясь выйти на чистую воду. До нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет. Все маневры безопасны. "Игорь Фархутдинов" обладает ледовым классом, капитан опытный, - рассказал гендиректор компании-судовладельца Сергей Кондрашин.

По его словам, вполне вероятно, что теплоход сможет пробиться сквозь льды уже после обеда, когда придет прилив и ветер сменит направление. Экипаж находится на связи, а пассажиры обеспечены всем необходимым. Решено, что кормить их будут бесплатно.

Кондрашин добавил, что в прошлые годы теплоход попадал в подобные условия, но всегда успешно справлялся с трудностями.

Областное минтранспорта держит ситуацию на контроле.

- В случае осложнения ледовой обстановки в районе, где находится судно, руководству компании предложено задействовать для его освобождении ледокол из Владивостока, - сказал глава министерства Сергей Садовников.