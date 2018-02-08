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08.02.2018 12:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Чувашия получит четверть миллиарда рублей на благоустройство

Текст: Сергей Кирсанов
На программу формирования комфортной городской среды в 2018 году Чувашия получит из федерального бюджета 262 миллиона рублей. Это немногим больше по сравнению с предыдущей суммой финансирования.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как напомнили в республиканском минстрое, в этом году в решении вопросов благоустройства активно принимают участие жители. Им предложили проголосовать, какие парки, скверы, набережные, аллеи и другие общественные пространства должны быть приведены в порядок в первую очередь. Отдать голос можно на сайте своего муниципального образования.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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На втором этапе по каждому из победивших объектов будут подготовлены несколько проектов, из которых также с помощью голосования выберут лучший. К слову, все заявки и эскизы в этот раз подлежат обязательному утверждению у главного архитектора Чувашии.

Проголосовать за конкретный проект благоустройства можно будет с 16 по 20 марта в онлайн-режиме. Жители Чебоксар и Новочебоксарска смогут это сделать в день выборов президента РФ - 18 марта, но не на избирательном участке, а в отдельном помещении, которое подскажут специально обученные волонтеры.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В 2017-м Чувашии на реализацию программы было выделено более 260 миллионов рублей. Субсидий получили Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Канаш, Алатырь, Батыревский, Козловский, Мариинско-Посадский и Цивильский районы. В выборе объектов и проектов благоустройства также участвовали жители.

В результате были благоустроены 14 общественных пространств и 73 дворовые территории. А населенных пунктах появились сотни современных элементов игрового и спортивного оборудования.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Новый облик приобрели городские парки культуры и отдыха в Алатыре, Шумерле и Канаше, Ельниковская роща в Новочебоксарске.

Власти региона признали - могло быть сделано и больше. Но много времени ушло на не очень привычные процедуры: сбор заявок от жителей, общественные обсуждения, разработку эскизов и проектов, проведение конкурсных процедур.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В нынешнем году все недочеты учтены, так что по обещаниям чиновников, реализация программы работает в полной мере. К весенне-летнему сезону все должно быть готово, чтобы подрядчики смогли приступить к работе, как только позволит погода.

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