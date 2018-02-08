Более половины твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Вятки образует областной центр, и эти отходы пока что размещаются на полигоне у поселка Костино (примерно 10 километров к западу от Кирова).

Но, по словам министра энергетики и ЖКХ Кировской области Игоря Редькина, сегодня его вместимость практически исчерпана. Других полигонов поблизости сейчас нет. Еще немного, и складировать отходы будет некуда.

Не допустить ЧС должен был строящийся на внебюджетные средства полигон для ТКО в районе деревни Осинцы в Слободском районе (около 20 километров к северо-востоку от Кирова). Но на встрече с чиновниками жители близлежащих населенных пунктов однозначно вступили против такого соседства, мотивируя это целым рядом претензий. Начиная с того, что общественные слушания были проведены формально, и заканчивая тем, что отходы с полигона попадут в водозабор. По этому поводу они на одном из сайтов опубликовали петицию, под которой поставили подписи более 1,5 тысячи человек.

Строительство полигона заморозили и стали искать альтернативный вариант. Но найти его на приемлемом расстоянии от Кирова так и не удалось. Отдаленные участки не подходили: вывоз мусора стал бы "золотым". А на поиски места, которое отвечало бы всем требованиям, времени уже нет. И на днях чиновники объявили: полигон будет-таки в Осинцах.

Проектно-сметная документация по нему прошла все необходимые государственные экспертизы и согласования, а также неоднократные проверки контрольно-надзорных органов, которые не выявили никаких нарушений.

На днях чиновники объявили, что полигон в Осинцах все-таки будет построен

Представитель компании-инвестора Михаил Шихов презентовал проект строительства полигона, подробно остановившись на технических характеристиках и мерах, призванных обеспечить экологическую безопасность. Он отметил, что санитарная зона по законодательству - 500 метров, ближайшая же деревня Богомазы расположена в 2,5 километра, а это превышает норматив в пять раз. По его словам, при разработке проекта учитывался опыт Новочебоксарского полигона - одного из лучших и безопасных в России. Он успешно функционирует в непростых географических условиях около Волги.

- Наша цель - создать объект, отвечающий современным стандартам, - говорит Шихов. - Полигон появится на месте бывшей военной части на землях промышленного назначения. Проектом заложены технологии, позволяющие соблюсти все требования к экологической безопасности.

По словам инвестора, предусмотрено устройство противофильтрационных экранов из материалов, применяемых при строительстве особо опасных объектов. Дно полигона будет выстлано четырьмя защитными слоями: бентонитовым глинистым, геомембраной из карбофола, геотекстилем и песчано-гравийной смесью. На предприятии также предусмотрена возвратная система для сбора фильтрата, исключающая его попадание в грунты и подземные воды.

Позицию инвестора и властей поддерживает и завкафедрой фундаментальной химии и методики обучения химии Вятского госуниверситета Тамара Ашихмина. По ее словам, при рассмотрении проектной документации по полигону экспертная комиссия сделала проектировщикам ряд замечаний, которые были учтены. Например, изменен тип мембраны и дополнена программа мониторинга состояния окружающей среды. В итоге комиссия также посчитала, что проект соответствует природоохранным требованиям и имеет минимальный уровень негативного воздействия на окружающую среду.

Но подобные заверения мало успокаивают противников строительства. Зампредседателя регионального Заксобрания Роман Титов, вошедший в состав группы общественного мониторинга по полигону, пообещал, что контроль со стороны общественности будет не менее жестким и пристальным, чем со стороны контрольно-надзорных органов.

Комментарий

Ренат Сышев, заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Кировской области:

- Будут приняты все меры по контролю за строительством и эксплуатацией объекта, чтобы исключить любое негативное влияние на окружающую среду. Прежде чем полигон начнет работать, эксплуатирующая организация должна получить лицензию, для чего Росприроднадзор проведет дополнительные проверки объекта на соответствие требованиям законодательства.