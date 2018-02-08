В Мордовии медики скрыли смерть ребенка в больнице

Уголовное дело по факту смерти шестилетнего мальчика возбуждено в Саранске: ребенок скончался в больнице после операции по удалению аденоидов. При этом врачи не сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

По информации Следственного комитета по региону, о трагедии стало известно из публикаций местных СМИ, появившихся седьмого февраля. В тот же день была начата доследственная проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей").

- В ходе проверочных мероприятий установлено, что шестого февраля текущего года в медицинском центре "КИМ" города Саранска шестилетнему мальчику была проведена операция по удалению аденоидов. После этого в связи с резким ухудшением самочувствия ребенок был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу, где в тот же день скончался, - пояснили в СУ СК РФ по РМ. - Сообщение о данном факте в правоохранительные органы из медицинского учреждения и вышестоящих инстанций не поступало.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Изъята соответствующая медицинская документация, допрашивается медперсонал, выясняются причина смерти ребенка и наличие дефектов оказания ему медицинской помощи. Расследование продолжается.