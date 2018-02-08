В Перми восемь школьников отравились неизвестным газом

В пермской школе №19 восемь учеников пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Сейчас трое детей госпитализировано, у одного школьника поставлен диагноз - гастрит, у двоих вегетососудистая дистония.

К проверке подключился Роспотребнадзор, после получения сообщения о том, что в школе сразу восемь учеников пожаловались на ухудшение самочувствия. Дети заявили, что ощущают головокружение, тошноту и боли в животе. По словам школьников, им стало плохо после того, как в учебных помещениях появился неизвестный запах.

Сейчас санитарные врачи выясняют все обстоятельства инцидента.