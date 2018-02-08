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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Здоровье по приговору

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга №7491 (28)
В Самаре капитально отремонтировано хирургические отделение областной соматической больницы уголовно-исполнительной системы.
Новая операционная может работать в круглосуточном режиме Фото: Василий Ирчинский/ РГ Новая операционная может работать в круглосуточном режиме Фото: Василий Ирчинский/ РГ
Новая операционная может работать в круглосуточном режиме Фото: Василий Ирчинский/ РГ

Начали, как и положено, с крыши, которая не видела капитального ремонта три десятилетия: подняли конек, укрыли современными материалами. Обновили стены, теперь изнутри здание едва ли не превосходит по комфорту многие муниципальные лечебницы. По количеству цветов - точно опережает. Но главное, что лечебный корпус оснастили технологичным медоборудованием, а новую операционную сделали под ключ. Открываешь дверь, а в хирургии теперь есть и двухместные палаты с функциональными кроватями, аппарата УЗИ и подачи кислорода, бестеневые лампы…Для многих больных, а это осужденные не только Самарского региона, но и ряда других областей (отделение рассчитано на 60 коек) такие условия в диковину. Да что там кондиционеры, один из прооперированных (сюда мужчина попал из следственного изолятора) признался, что только здесь впервые за многие годы увидел чистые простыни…

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Недуг не выбирает ни жертву, ни время, поэтому ремонт проводили без остановки лечебного процесса…

- Дело врачей не судить, а лечить всех, кто в этом нуждается, - говорит начальник больницы Наталья Данилова. - Недавно вот выходили 82-летнюю бабушку с переломом шейки бедра. В таком возрасте от подобного часто и умирают, а наша - сначала с ходунками, а потом и на своих ногах пошла. Бабуля рецидивистка, всю жизнь по тюрьмам…. Или вот работает у нас молодой осужденный, выяснилось, что он в нашем роддоме и появился на свет 25 лет назад, мать сидела. Жизнь у людей складывается по-разному, но здесь мы должны им создать комфортные условия и оказать помощь не хуже чем на свободе.

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Кстати, про демографию за колючей проволокой. В родильно-гинекологическом отделении больницы, куда поступают женщины из колоний Поволжья и юга России, в 2015 году появилось на свет 38 малышек, а в 2017 - 13 детей. Один богатырь на 4,5 килограмма - уже в этом январе. Сокращение рождаемости в данном случае медиков только радует, меньше мам оказывается в исправительных учреждениях. Кстати, в системе ФСИН Самарской области работает и комфортный дом ребенка, внедряется совместное проживание мамы с малышом.

- У врачей в нашей системе дел меньше не становится, только через эту больницу ежегодно проходит около 2500 пациентов, - рассказывает начальник медсанчасти №63 ФСИН России Фанис Гатин. - В 99 процентах случаев наши врачи справляются своими силами, в особо сложных - приглашаем на консультации и операции докторов из городских центров, там же проводим и высокотехнологичную диагностику.

"Зона здоровья" даже за колючей проволокой делает свое гуманное дело - лечит, спасает, уберегает. И как результат - за последние три года в системе исполнения наказания Самарской области смертность осужденных снизилась вдвое.

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