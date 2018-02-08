В Самаре капитально отремонтировано хирургические отделение областной соматической больницы уголовно-исполнительной системы.

Начали, как и положено, с крыши, которая не видела капитального ремонта три десятилетия: подняли конек, укрыли современными материалами. Обновили стены, теперь изнутри здание едва ли не превосходит по комфорту многие муниципальные лечебницы. По количеству цветов - точно опережает. Но главное, что лечебный корпус оснастили технологичным медоборудованием, а новую операционную сделали под ключ. Открываешь дверь, а в хирургии теперь есть и двухместные палаты с функциональными кроватями, аппарата УЗИ и подачи кислорода, бестеневые лампы…Для многих больных, а это осужденные не только Самарского региона, но и ряда других областей (отделение рассчитано на 60 коек) такие условия в диковину. Да что там кондиционеры, один из прооперированных (сюда мужчина попал из следственного изолятора) признался, что только здесь впервые за многие годы увидел чистые простыни…

Недуг не выбирает ни жертву, ни время, поэтому ремонт проводили без остановки лечебного процесса…

- Дело врачей не судить, а лечить всех, кто в этом нуждается, - говорит начальник больницы Наталья Данилова. - Недавно вот выходили 82-летнюю бабушку с переломом шейки бедра. В таком возрасте от подобного часто и умирают, а наша - сначала с ходунками, а потом и на своих ногах пошла. Бабуля рецидивистка, всю жизнь по тюрьмам…. Или вот работает у нас молодой осужденный, выяснилось, что он в нашем роддоме и появился на свет 25 лет назад, мать сидела. Жизнь у людей складывается по-разному, но здесь мы должны им создать комфортные условия и оказать помощь не хуже чем на свободе.

Кстати, про демографию за колючей проволокой. В родильно-гинекологическом отделении больницы, куда поступают женщины из колоний Поволжья и юга России, в 2015 году появилось на свет 38 малышек, а в 2017 - 13 детей. Один богатырь на 4,5 килограмма - уже в этом январе. Сокращение рождаемости в данном случае медиков только радует, меньше мам оказывается в исправительных учреждениях. Кстати, в системе ФСИН Самарской области работает и комфортный дом ребенка, внедряется совместное проживание мамы с малышом.

- У врачей в нашей системе дел меньше не становится, только через эту больницу ежегодно проходит около 2500 пациентов, - рассказывает начальник медсанчасти №63 ФСИН России Фанис Гатин. - В 99 процентах случаев наши врачи справляются своими силами, в особо сложных - приглашаем на консультации и операции докторов из городских центров, там же проводим и высокотехнологичную диагностику.

"Зона здоровья" даже за колючей проволокой делает свое гуманное дело - лечит, спасает, уберегает. И как результат - за последние три года в системе исполнения наказания Самарской области смертность осужденных снизилась вдвое.