В Ульяновске стартовал форум "Новая кооперация"

Сегодня в Ульяновске проходит всероссийский форум «Новая кооперация», на который приехали больше 1500 человек из 76 регионов России. Представители кооперативного движения со всей страны обмениваются опытом и обсуждают перспективы потребкооперации в условиях современности.

Что сделать, чтобы вовлечь в кооперативное движение молодежь? Какие законы нужны на региональном и федеральном уровнях, чтобы стимулировать развитие кооперации? Как наладить реализацию продукции кооперативов так, чтобы добавочная стоимость оставалась в руках производителей, а не оседала в карманах перекупщиков? Все это стало предметом обсуждения на дискуссионных площадках.

Организатором форума выступили Центросоюз РФ и правительство Ульяновской области.

Большой интерес участников вызвала выставочная экспозиция. Для ее размещения в ульяновском дворце спорта "ВолгаСпортАрена", где проходили все основные мероприятия, пришлось растопить лед. Там, где несколькими неделями ранее шли ледовые баталии чемпионата России по хоккею с мячом, теперь стоят выставочные образцы современных автолавок на базе машин "УАЗ Профи, "ГАЗ" и "Форд". Они приспособлены для торговли товарами первой необходимости в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, оборудованы холодильниками для хранения скоропортящейся продукции, а некоторые модели оснащены мобильными офисами банка и почты и могут оказывать услуги по доставке покупок из интернет-магазинов. Глава Центросоюза РФ Дмитрий Зубов и руководство Ульяновского автозавода намерены подписать соглашение, в рамках которого планируется поставлять автолавку в потребительские общества регионов России.

Региональные кооператоры привезли на выставку свою самую интересную, необычную и редкую продукцию: иван-чай из Пскова, мед из Башкортостана, дикие травы с Алтая, нектары из Свердловской области и многое другое. Из желающих потрогать и купить продукцию кооператива "Оренбургские пуховницы" выстроилась целая очередь. 86 вязальщиц вяжут знаменитые пуховые платки на дому по всей Оренбургской области. Козий пух для пряжи им поставляет кооператив, он же забирает готовую продукцию на реализацию и сдельно оплачивает труд вязальщиц.

- Я - потомственная вязальщица. Этому ремеслу меня научили мама и бабушка, когда мне было всего семь лет, - рассказала участница форума Флюра Аблязова. - Нашу продукцию знают по всей России.

Пользуется популярностью и площадка с "вкусным" названием "Своя еда". Здесь представлены лучшие продукты производства кооператоров, а также блюда из них. По итогам форума жюри определит лучшее блюдо.

Молодежь с интересом изучает ту часть выставки, где представлены современные технологии. Одним из "гвоздей" форума стал робот РобоКооп, который отвечает на вопросы гостей о том, что такое кооперация, как работает интернет-платформа "Кооп-коннект" и когда в России пройдут выборы президента. Если же вопрос ставит робота в тупик, он отшучивается: "Не обижайся, но я же не могу знать все на свете!".

По словам председателя Центросоюза Дмитрия Зубова, цель форума - масштабно представить новую идеологию кооперации, как уникальную форму самозанятости, самообеспечения и самоидентификации объединения людей разных возрастов и профессий на благо развития общества и государства.

- Мы поняли, что назрела необходимость показать молодым, что такое потребительская кооперация. И сегодня впервые наши студенты, молодые кооператоры и предприниматели, совместно с ветеранами обсудят будущее российской кооперации. Мы покажем наши успехи, людей, инновации и перспективы. И что очень важно, мы хотим услышать идеи и предложения молодежи, вместе определить пути достижения наших целей, - рассказал Зубов. - Ульяновская область не случайно стала местом проведения этого форума. Местные власти активно поддерживают кооперативное движение: с 2016 года в регионе действует закон о поддержке кооперации, а в апреле этого года между правительством Ульяновской области, Центросоюзом РФ и облпотребсоюзом подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве.