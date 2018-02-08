Бывший директор барнаульского филиала АО "Славянка" Юрий Шумара признан виновным в хищении у Министерства обороны России более 74 миллионов рублей. Шумара не первый, кто понес наказание по этому уголовному делу, сообщили корреспонденту "РГ" в правоохранительных органах. И не последний.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России, было установлено, что Юрий Шумара для создания видимости активной работы филиала по реализации государственных контрактов на обслуживание объектов Минобороны РФ в 2012-2013 годах обязал своих подчиненных включать недостоверные сведения в ежемесячные акты сдачи-приемки услуг, оказанных субподрядчиком - ООО "Чистюля".

По бумагам выходило, что эта компания якобы проводила санитарное обслуживание трех объектов войсковой части, дислоцированной в Славгороде Алтайского края. Однако в действительности уборку территории изредка выполнял гражданский персонал войсковой части, в обязанности которого такие функции не входили. Кроме того, аэродромы Панфилово и Северный, а также стоянка авиационной техники Новомихайловка, с конца 1990-х годов вообще не использовались военными по прямому назначению и, соответственно, не требовали предусмотренного государственными контрактами обслуживания.

Подписанные мошенником фиктивные документы привели к тому, что государству за два года причинен серьезный материальный ущерб - более 74 миллионов рублей. Бывший директор барнаульского филиала АО "Славянка" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Решением Центрального районного суда Барнаула Шумаре назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по исполнению государственных и муниципальных контрактов сроком на три года. Приговор вступил в силу.

Ранее понесли наказание еще три участника незаконной схемы. Бывшие командиры войсковой части, дислоцированной в Славгороде - Андрей Чечнев и Юрий Сергиевский, - подписывали фиктивные акты сдачи-приемки услуг по санитарному содержанию военных объектов без какой-либо проверки полноты и качества выполненных работ. За подобную "беспечность" командиры при посредничестве бывшего заведующего войсковым складом Дениса Ладного получили от представителя "Чистюли" взятки в общем размере пятнадцать миллионов и десять миллионов рублей соответственно.

Андрей Чечнев и Юрий Сергиевский приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима - первый к семи годам, второй - к десяти. Оба офицера лишены воинских званий и права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Денис Ладный за пособничество в совершении должностными лицами преступлений отбывает срок - два года и девять месяцев - в колонии общего режима.

Алтайский краевой суд апелляционным определением обязал взыскать сумму нанесенного в результате преступной схемы ущерба в солидарном порядке со всех четырех фигурантов. По данным "РГ", весной перед судом предстанет еще один участник мошеннической схемы - сотрудник "Чистюли", непосредственно передававший взятки военным.