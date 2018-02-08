Все началось в октябре прошлого года, когда алтайское управление Росгвардии нашло нарушения и выписало штраф в 50 тысяч рублей. В музее имени Виталия Бианки с решением не согласились и обратились в суд. "Мы в 2009 году провели необходимые мероприятия и собрали все документы на хранение и показ оружия. На следующий год получили лицензию, - рассказал "РГ" заведующий историческим отделом музея Анатолий Цапко. - Каждый год нас проверяли представители отдела лицензионно-разрешительной работы, который входил в структуру полиции. Все было нормально, но когда отдел передали в структуру Росгвардии, пришел тот же человек - и обнаружил нарушения".
Оказалось, что в комнатах, где выставлены экспозиции с оружием, окна надо было заделать кирпичом. А здание - памятник архитектуры, музейщики не имеют права менять его облик. К тому же на окнах установлены решетки с сигнализацией. Оружие находилось в открытых витринах, по окончании работы не сдавалось в комнату хранения, а закрытые витрины не опечатывались. Не соответствовала нормативам "укрепленность дверных проемов". И - о ужас! - на момент проверки отсутствовала необходимая документация по хранению. Так насчитали почти два десятка нарушений.
Но музейные экспонаты давно оружием не являются. Какую опасность может представлять ветхий бундель-револьвер системы "Пепер-бокс", сделанный в середине XVIII века? Или чугунная пушка того же века, защищавшая Бийскую крепость?
Но после осенней проверки в музее убрали более сотни предметов вооружения XVIII-XX веков. В комнате хранения под замками очутилось даже раритетное пехотное гладкоствольное ружье образца 1808 года с надписью на стволе: "Высокомонаршею рукою император Александр I соизволил ковать сей ружейный ствол на Ижевском заводе 1824 года октября 5-го дня". Популярные у посетителей экспозиции "Бийск-крепость" и "Победители" прекратили работу.
Обращения музея в органы власти ничего не меняли. Разве что суд снизил штраф вдвое, приняв во внимание то, что директор музея Светлана Бартышева воспитывает ребенка. В повторной проверке музею было отказано.
- Я на суде сказал, что восторжествовал не государственный подход, а ведомственный. И как, скажите, быть с патриотическим воспитанием молодежи? Как музеям строить отношения с лицензионно-разрешительным отделом? - заключает Анатолий Цапко.
Штраф Бартышева, работающая в музее с апреля 1997 года, будет оплачивать из своих средств. Подавать апелляцию в краевой суд бийчане не стали, решили, что "только нервы трепать".
Теперь нужна справка, удостоверяющая, что музейные экспонаты не являются оружием. Для этого придется проходить платную экспертизу в одном из учреждений края. В управлении Алтайского края по культуре и архивному делу назвали решение по Бийскому краеведческому музею "не совсем понятным". - Наверное, есть элемент перекоса со стороны регионального управления Росгвардии, - полагает Галина Кубрина, замначальника управления, начальник отдела культурного наследия. - Если в музее железная решетка меньше или больше на пару миллиметров, это не значит, что оружие находится в свободном доступе. И у минкультуры по поводу музейного оружия одно мнение, у проверяющих - другое. Вероятно, понадобится совместное совещание с Росгвардией по поводу музейных проверок, как это было несколько лет назад с полицией - тогда мы нашли общий язык. Нормы хранения оружия меняются постоянно, и наши музеи, едва выполнив одно предписание, начинают его исправлять, получив новые требования.
В соцсетях после решения суда появилось множество рассерженных комментариев. "Не гвардейское это дело - музеи атаковать", "Может, в Барнауле еще срезать стволы у памятника с Т-34 и у пушек, стоящих перед входом в краеведческий музей?", "Искать людей, которые хранят незарегистрированное оружие, сложно. А музейная коллекция - она как на ладони. Приходи, штрафуй и отчитывайся об очередном успехе".
В региональном управлении Росгвардии, отвечая на запрос "РГ", признали, что итоги проверки музея получили "определенный общественный резонанс", но подчеркнули, что "принимаемые меры по обеспечению неприкосновенности объектов хранения оружия связаны с участившимися случаями хищения оружия, в том числе из музеев, а также его использованием в противоправных целях. В 2017 году в крае было совершено 75 преступлений с использованием огнестрельного, газового оружия и взрывчатых материалов". При этом, правда, ни разу не упоминалось, что в этих преступлениях злоумышленники использовали музейные экспонаты.
Вот и получается, что на Алтае все действуют по правилам, а по сути получают издевательство. Значит, у правил должны быть исключения.
Дарья Маркова, начальник отдела музейного фонда департамента культурного наследия Минкультуры России:
Проблема связана не столько с хранением и экспонированием музейного предмета, сколько с требованиями Росгвардии (ранее - сотрудниками полиции) к условиям учета, хранения и экспонирования музейного предмета, являющегося оружием. При этом сотрудниками Росгвардии не учитывается, что правовой статус музейных предметов определен федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде РФ и музеях РФ". А сотрудники музеев не всегда могут отстоять свои права и защитить музейные предметы, объяснить, что эти предметы зачастую не являются оружием в смысле закона об оружии (и не могут быть использованы для поражения цели), не оформляют подтверждающие это документы.
В январе 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в Закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии", где указано, что приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему не подлежат лицензированию в случае приобретения, экспонирования и коллекционирования государственными и муниципальными музеями оружия, имеющего культурную ценность.