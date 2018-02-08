После гибели горняка на шахте в Кузбассе возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту несчастного случая на шахте "Осинниковская" в Кузбассе. ЧП случилось 7 февраля в 10 вечера по местному времени.

По предварительным данным, во время выполнения работ по креплению кровли горной выработки в вентиляционном штреке произошел обвал горной массы. В тот момент под землей находились 125 человек.

На аварийном участке работало восемь горняков, шесть из которых вышли на поверхность самостоятельно. А 34-летний рабочий, получивший серьезные повреждения, скончался. Его тело подняли на поверхность горноспасатели.

Кроме того, в больницу доставлен 45-летний рабочий с травмами различной степени тяжести.

"Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщила "РГ" официальный представитель СУ СК РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Следователи опрашивают очевидцев, свидетелей произошедшего. Устанавливаются обстоятельства ЧП и причина смерти потерпевшего".

Проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности организовал кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Как сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля.