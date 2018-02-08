В Иркутской области при пожаре на тепловозе погиб работник депо

В ночь на 8 февраля в депо на станции Зима Иркутской области загорелся тепловоз, доставленный на ремонт.

После того, как огонь бы потушен, пожарные обнаружили тело одного из проводников, сопровождавших тепловоз - по всей видимости, мужчина отравился угарным газом. Второго проводника отправили в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительным данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, пожар в депо был вызван нарушением техники безопасности самими работниками депо, которые использовали печь для обогрева.

По факту гибели человека Братский следственный отдел Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку. Кроме того, проверку проводит комиссия ОАО "РЖД".