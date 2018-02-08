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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае пресекли бунт задержанных нелегалов

Текст: Алексей Бондарев

В Березовском районе Красноярского края произошел инцидент в центре временного содержания иностранных граждан, который пришлось улаживать силовыми методами. 

"РГ" побывала в приморском спецприемнике для мигрантов

По данным Следственного комитета по Красноярскому краю, примерно двадцать нелегалов устроили беспорядки в центре: жгли матрасы, били камеры, а потом забаррикадировались в помещении. Они требовали улучшения условий содержания.

Районные полицейские вызвали поддержку в лице Росгвардии, которая пресекла бунт и изолировала его участников. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках").

В пресс-службе красноярского ГУ МВД "РГ" уточнили, что непосредственная угроза исходила от двух граждан зарубежья: "Они и выступили зачинщиками и главной движущей силой беспорядков. Остальные же мигранты, по большей части, выступали скорее наблюдателями. Эти двое задержаны, один из них ранее судим за убийство". 

Добавим, что, по неофициальной информации, судимый иностранец имеет определенный вес в криминальном мире. Он уже год содержится в центре, но в силу проволочек с документами его никак не могут депортировать из России. Это и сподвигло его на попытку бунта.

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