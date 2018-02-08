В новосибирском аэропорту дебошир подрался с полицейским

В отношении 25-летнего мужчины, который 7 февраля транзитом летел через Новосибирск, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, молодой человек в алкогольном опьянении находился в помещении аэропорта Толмачево, где его обнаружили сотрудники транспортной полиции. При попытке доставить его в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении, "транзитник" публично оскорбил полицейского, а прибывшему для подкрепления второму полицейскому нанес удар.

"Мужчина подозревается в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников транспортной полиции - статья 319, часть 1 статьи 318 УК РФ", - отмечено в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

