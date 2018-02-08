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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Учителей двоечников самих посадят за парты

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России №7491 (28)
Полторы тысячи учителей Дагестана, чьи ученики показали низкие результаты по итогам ежегодного мониторинга и ЕГЭ, обязали пройти дополнительные курсы повышения квалификации. Все они пройдут 185-часовое обучение в Дагестанском институте развития образования в течение нынешнего года, подтвердил руководитель института Гамзат Джамалудинов.

Как выбирали полторы тысячи отстающих учителей? Мониторинг начали проводить еще в прошлом году. Специалисты на местах выясняли, насколько учитель сам владеет знаниями и может донести их до учеников.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В первую очередь, работа велась по так называемым красным зонам, или, как их еще называют, районам с низким качеством образования. Это те муниципалитеты, где учащиеся сдали ЕГЭ хуже, чем в предыдущем году.

Отвлекать педагогов от учебного процесса не планируется. 185 часов - это около пяти недель, и на такое долгое время учителя, большинство из которых проживают в горных районах, не могут оставить занятия и выехать в Махачкалу.

Если раньше брали количеством - учителя в обязательном порядке повышали квалификацию раз в три года, то теперь упор сделан на целевую подготовку.

- Поэтому мы решили организовать десант и направлять группы из лучших обучающих педагогов в города и села республики. Здесь они на базе одной из школ проведут курсы повышения квалификации в удобное для учителей время. При необходимости такие поездки будут организованы несколько раз, пока общее количество занятий не составит 185 часов, - пояснил Джамалудинов.

В перспективе планируется проводить подобные занятия в онлайн-режиме, для этого разрабатывается специальный сайт.

Мнение

Альберт Эседов, педагог с 18-летним стажем:

- Почему речь не идет о том, чтобы поощрять учителей, у которых ученики успешно сдают ЕГЭ? Зато учителя, чьи ученики показали низкий уровень знаний, будут вынуждены прослушать 185 часов курсов повышения квалификации. Уже и количество "жертв" определено - 1500 человек. Внедряемая система переподготовки не даст желаемого результата, если не поменять сам образовательный процесс. Педагог загнан в определенные рамки, и порой чисто физически не успевает дать определенный уровень знаний. Пройдет он эти курсы, поднимет частично уровень самообразования. Но потом надо возвращаться в школу и опять в тех же условиях обучать детей.

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