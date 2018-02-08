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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура оценила ущерб от махинаций с землей в Дагестане

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

Ущерб от незаконной передачи в собственность земель и строений по сделкам, зарегистрированным Росреестром в Дагестане, превысил 143 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Фото: depositphotos.com
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При проверке вскрыты многочисленные случаи незаконной регистрации договоров купли-продажи нежилых помещений и земельных участков, заключенных без торгов и непрошедших государственный кадастровый учет.

В частности, чиновник управления Росреестра по Дагестану на основании подложного государственного акта зарегистрировал право собственности на муниципальные земли Махачкалы стоимостью 100 миллионов рублей. При этом документов, подтверждающих право на этот участок, заявитель не предъявил.

Материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования виновных лиц по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Халатность".

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