Инвалид отправился в путешествие по заполярному бездорожью

Житель Мурманска Андрей Зеленов, который десять лет назад оказался прикованным к инвалидной коляске после автоаварии, отправился в 600-километровую экспедицию по Кольскому полуострову. Путешественник убежден, что покорять заснеженные просторы Крайнего Севера может сильный духом человеку. И неважно если он инвалид-колясочник.

Андрей убежден, что покорять просторы Крайнего Севера под силу в том числе инвалиду-колясочнику. Фото: Лев Федосеев/ ТАСС

Вместе с Андреем путешествуют еще пятеро туристов, двое гидов и оператор. Из Мурманска они добрались до Кировска, затем до Кандалакши, а оттуда - до старинного поморского села Варзуга.

Оттуда и началось путешествие под названием "Полярный путь". Группа передвигается на снегоходах, причем одной из машин управляет сам Андрей. Во время похода Андрей ведет видеоблог. Потом на основе снятых видеоматериалов смонтируют документальный фильм.

- Сейчас нахожусь в Краснощелье, - сообщил Андрей на своей странице в соцсети. - Добраться сюда возможно только на вертолете: дорог нет, вокруг непроходимые болота. Сегодня прошли 140 км, было трудно физически. На озере Сергозеро поймал двух окуней. Та еще картина! Подледной рыбалкой занимался впервые в жизни!

Экспедиция оплачена Андреем из средств, полученных благодаря участию в гранте "Всероссийский конкурс молодежных проектов". Также частная компания-спонсор снабдила его одеждой и снаряжением, которое полностью соответствует условиям зимнего Заполярья.