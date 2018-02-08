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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Ватрушка" угрожает кремлю

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7491 (28)
Специалисты озабочены ситуацией вокруг новгородского кремля - массовые катания на "ватрушках" и санках грозят его сохранности. Прошедшим летом из-за ливней у стен просел грунт, случились два оползня. Осенью Новгородский музей-заповедник провел мониторинг рва и вала, но этого недостаточно, чтобы в полной мере узнать, какие внутренние процессы происходят в грунте, а зимние забавы только усугубляют его подвижки.
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Массовые катания на "ватрушках" и санках вредят валу кремля. Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Массовые катания на "ватрушках" и санках вредят валу кремля. Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Запреты на новгородцев не действуют - информационные таблички, которые устанавливает музей, то и дело исчезают, а некоторые даже используют их для того, чтобы "с ветерком" скатиться с горки. Музейщики соглашаются: да, место катаний с горок у кремля сложилось исторически, но пришло время правильно расставлять приоритеты: первое и главное - это сохранение памятника ЮНЕСКО, и только второе - использование.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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- Говорят: раньше всегда здесь катались. Но раньше десять человек с вала скатится. А я недавно дежурила в кремле и видела - не десять, а чуть ли не сотня человек катается одновременно. Но это же серьезная подвижка грунта! Причем опасность есть не только для памятника, но и для тех людей, которые катаются. Оползень опасен, а любое движение слоя может обнажить и осколки, и деревянные конструкции, и арматуру, - обращает внимание эксперт по изучению и популяризации культурного наследия Лариса Банникова.

Сейчас специалисты ждут начала реставрационного сезона - апреля, тогда можно будет посмотреть состояние аварийного участка от Златоустовской башни до Покровской.

- При поддержке министерства культуры в этом году нам была выделена целевая субсидия в размере более пяти миллионов рублей. Сейчас проходят конкурсные процедуры, и мы надеемся, что в этот сезон мы войдем с новым мониторингом, - прокомментировала заместитель гендиректора по капремонту и реставрации новгородского музея Валерия Хорошевская.

Специалисты подчеркнули, что сейчас вмешательство невозможно, так как для проведения реставрационных работ требуются дополнительные исследования.

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