В Калининградской области семья из девяти человек живет в аварийном домике площадью 40 квадратных метров. Тесное здание настолько непрочно, что может рухнуть в любой момент. В комнатах очень влажно, кровля протекает, стены и потолки заплесневели и покрылись грибком, а фундамент деформировался. Местные власти не решали проблему несколько лет. А потом предложили пятерым взрослым и четверым детям всем вместе заселиться... в однокомнатную квартиру.

Пенсионерка Надежда Неймышева переехала в злополучный дом по улице Островского в курортном Светлогорске еще в советские годы. Родились три дочки. Старшая выросла, вышла замуж, родила троих детей. Отношения с мужем не заладились, и молодой женщине с малышами пришлось вернуться к матери. Средняя дочь поселилась в родительском доме вместе с мужем и сыном. Младшая дочка семьей не обзавелась.

Владельцами развалюхи, что очень важно, являются муниципальные власти. А Надежда Неймышева и ее дочери арендуют жилье по договору социального найма. Члены большой семьи с конца 80-х стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Но двигается эта очередь в Светлогорске крайне медленно.

В 2007 году независимая экспертная организация обследовала дом по заказу городского округа. И пришла к выводу, что находиться здесь опасно для жизни и здоровья людей.

В этом же году глава города издал постановление, признав здание непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. Однако в октябре 2008-го чиновники почему-то изменили свое мнение. Появилось новое постановление, согласно которому дом по улице Остров-ского вновь стал пригодным для проживания, хотя здание даже не ремонтировали.

"Чудо" случилось только на бумаге. Возможно, причина его в том, что жильцы квартир, признанных непригодными для проживания, в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса РФ имеют право на получение жилья вне очереди. Площадь жилья должна рассчитываться исходя из норм заключения договора социального найма. Об этом говорит и Жилищный кодекс РФ, и постановление пленума Верховного Суда РФ. Суды, разбирающие аналогичные ситуации в разных регионах России, также становились на сторону граждан.

- В Светлогорске норма составляет 15 квадратных метров на человека, - отмечает Олег Авдыш, сопредседатель калининградского регионального штаба ОНФ, куда обратились за помощью Надежда Неймышева и ее дочери. - То есть девять человек должны были получить квартиры общей площадью не менее 135 квадратных метров. Однако из-за того, что в 2008 году здание вновь признали пригодным для проживания, право на внеочередное получение жилья люди утратили.

А потом администрация выделила пятерым взрослым и их четверым детям однокомнатную квартиру, равноценную по площади ветхому дому. Очевидно, что это грубое нарушение прав несовершеннолетних. Недавно сменилось руководство Светлогорского района. Благодаря новой администрации и оперативному вмешательству прокуратуры вопрос сдвинулся с мертвой точки. Надеемся, в скором времени все жители этого дома получат свои законные квадратные метры.

Прокуратура в свою очередь пришла к выводу: местные власти долгие годы вообще не занимались решением проблем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. С 2012 года в Светлогорском районе очередникам не предоставили ни одной квартиры. Хотя курортный город активно застраивается. Ежегодно в Светлогорске, где любят покупать "летние резиденции" туристы из других регионов, вводится в эксплуатацию 40-50 тысяч квадратных метров жилья.

В свете подобного бездей-ствия чиновников выселение большой семьи с детьми в однушку нарушает и Жилищный кодекс РФ, и Конституцию РФ, и федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка", посчитали в прокуратуре. Муниципалитет обязали устранить нарушение. И вот в конце прошлого года в однокомнатную квартиру въехали не девять человек, а два - пенсионерка Надежда Неймышева с младшей дочерью.

- Кроме того, на днях прокуратурой принесен протест на постановление главы города от октября 2008 года, - рассказывает светлогорский межрайонный прокурор Александр Бучман. - Надеемся, что документ признают незаконным, и семьи средней и старшей дочерей Надежды Неймышевой вновь смогут претендовать на получение достойного жилья вне очереди. В случае бездействия администрации прокуратура обратится в суд. Но мы рассчитываем, что вопрос удастся урегулировать в досудебном порядке.

P. S.

Власти муниципалитета удовлетворили протест прокуратуры и признали незаконным постановление главы города от октября 2008 года. То есть дом по улице Островского вновь вернул свой статус непригодного для проживания, аварийного и подлежащего сносу здания. А старшая и средняя дочери Надежды Неймышевой и их семьи - право на получение жилья вне очереди, исходя из норм заключения договора социального найма.

Если администрация Светлогорского района не выделит жителям опасного дома квартиры в ближайшее время, прокуратура обратится в суд в интересах многодетной матери и ее детей, отмечают в калининградском штабе ОНФ. Семья средней дочери тоже обратится в суд - подготовить необходимые документы им помогут общественники.

Прямая речь

Евгения Хабарова, жительница дома по улице Островского, средняя дочь Надежды Неймышевой:

- Мой муж, как ветеран боевых действий в Афганистане, с конца 80-х стоит в отдельной очереди на улучшение жилищных условий. Но мы до сих пор живем в тесноте в заплесневелом доме, все время переживаем за здоровье сына и племянников. Когда нам предложили вдевятером переехать в однушку, выглядело это как издевательство. Здесь в одноэтажном доме хотя бы приусадебная территория есть, там можно коляски оставить, велосипеды. А в многоквартирной высотке нам все это пришлось бы хранить, наверное, у себя на головах. Надеемся, благодаря прокуратуре и ОНФ наша проблема решится - сил дальше ждать, если честно, уже не осталось.