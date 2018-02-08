В Республике Коми сложилась непростая ситуация с обеспечением льготников лекарственными препаратами. В прошлом году около шести тысяч рецептов отсрочили, так как в аптеках не нашлось нужных препаратов. Основная причина - специалисты не учли потребности медицинских учреждений, а также не внесли в основной перечень все необходимые лекарства. Об этом заявили на коллегии в прокуратуре Республики Коми.

- Выявлены вопиющие факты грубого нарушения сроков формирования государственного заказа, несвоевременного заключения контрактов на закупку препаратов. Составлением списка препаратов занимались сотрудники, не имеющие специальной подготовки. Иногда они теряли заявки, не сообщали о своих действиях в медицинские организации. Поэтому льготники и остались без лекарств, - отметил прокурор Сергей Бажутов.

Действительно, не так давно в городе Ухте разгорелся скандал с нехваткой инсулина для детей. Когда стали разбираться, выяснили, что препарат, специально купленный для несовершеннолетних пациентов, врачи выписывали взрослым. Он быстро и закончился. В срочном порядке пришлось перебрасывать инсулин из других территорий, чтобы обеспечить всех нуждающихся.

Все подобные нарушения зафиксировали. По ним надзорное ведомство и вынесло пять представлений. В итоге своего поста лишился заместитель министра здравоохранения Республики Коми Владимир Крещик. Еще одного заместителя министра - Марию Совершаеву - предостерегли о недопустимости нарушения законодательства о контрактной системе.

Лишился должности и генеральный директор государственных аптек Коми Игорь Богатов. Его уволили за нарушение антикоррупционного законодательства. Он одновременно представлял как интересы поставщиков лекарств, так и их получателей.

Все принятые меры, как считает прокуратура Республики Коми, позволили в три раза сократить количество рецептов, находящихся на отсроченном исполнении. А всего по фактам нарушений при закупках лекарств и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения в Республике Коми в прошлом году возбудили десять уголовных дел.