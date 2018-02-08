Дефицит мест в детских садах Ленинградской области составляет сейчас около пяти тысяч человек. Во Всеволожском районе, где эта проблема стоит наиболее остро, нашли остроумный выход из положения: на помощь мамам призвали бабушек.

Руководитель некоммерческой организации "Диалог поколений" Надежда Балуева поясняет:

- Когда ребенку исполняется три года, мама должна выходить на работу, иначе потеряет рабочее место. Однако найти няню в нашем городе не так просто, да и не по карману это многим молодым семьям. А если они купили квартиру в микрорайоне-новостройке, которых у нас сейчас так много, и вынуждены платить ипотеку? И пожилых людей, готовых подзаработать к своей пенсии хоть небольшую добавку, у нас немало.

Так родился проект "Бюро бабушкиных услуг". Грант на него выделили районные власти. Слухи о новой, - а точнее, хорошо забытой старой - форме услуг распространились быстро.

- Лично я услышала об этом в ДК, куда вожу младшую внучку на развивающие занятия, - вспоминает Людмила Григорьевна Елесичева. - Сначала удивилась: оказывается, если внучке места в саду не хватило, я могу официально устроиться ее няней, и мне за это еще денежку ежемесячно приплачивать будут. Оказалось - все правда!

Старшая внучка Людмилы Григорьевны, шестилетняя Валерия, садик посещает. А вот трехлетняя Уля сегодня целиком на бабушкином попечении.

- Невестка в 6.30 уезжает в Петербург на службу, сын в полвосьмого выходит из дому на свой завод, но я даже рада, что мне так рано приходится спешить к внучке, - делится 71-летняя Людмила Григорьевна. - Человеку важно чувствовать свою нужность.

А вот петербурженка Наталья Ильинична Карцева оказалась вовлечена в проект благодаря жалобам своей дочери: та два года пыталась устроить в сад сынишку Илью. Забросала жалобами администрацию района. В конце концов ей пришел ответ, суть которого можно свести к одному: пригласите бабушку, пусть ее устроит на работу "Диалог поколений".

- Я, конечно, согласилась, - говорит сейчас Наталья Ильинична. - Хотя пенсия моя позволяет уже в мои 58 лет не работать. Да и ездить каждый день из Петербурга во Всеволожск - не так-то просто. Но дочку надо выручать.

Сумма зарплаты бабушкам, принятым "нянями" на условиях срочного договора, составляет 5747 рублей, или 5000 "чистыми" на руки. Если в семье два ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, не попавших в садик, то и зарплата увеличивается вдвое. Заявления организация собирает через Интернет и свои группы в соцсетях. Главные в треугольнике "работник - работодатель - потребитель услуги" - родители ребенка. Именно они пишут заявления. Именно им "Диалог поколений" предлагает бабушек. Конечно, чаще всего своя кандидатура есть заранее. Но в банке "Диалога поколений" есть уже адреса тех, кто готов заниматься и чужими внуками. "Бюро бабушкиных услуг" - это палочка-выручалочка для района и города, в которых власти не всегда сами могут справиться с многочисленными социальными проблемами. Зачастую они просто не видны чиновничьему глазу. Скажем, проблема одиночества пожилых людей. В этом смысле проект "Бюро бабушкиных услуг" имеет весьма широкие перспективы.

- Мы планируем привлекать пожилых людей на работу, например, в курьерскую службу: многие пенсионеры за рулем заявляют, что охотно взялись бы за такой приработок. Или нанимать их компаньонками для тех, кто нуждается в общении, в сопровождении на прогулках, - говорит Надежда Балуева. - Можем найти "работу на час" и бабушке-повару, если она готова приходить в чужой дом, чтобы сварить семье обед.

Очевидна необходимость бабушек и в уходе за детьми более младшего возраста: многие мамы готовы выйти из декрета раньше, чем ребенку исполнится три года, но яслей во Всеволожске нет. Очень нужна "бабушка на час" и тем семьям, где ребенок уже пошел в первый класс: проводить его в школу, встретить дома обедом, проконтролировать домашнее задание, проводить на кружок или в спортивную секцию...

Помимо помощи молодым семьям такое сотрудничество способствует и взаимопониманию поколений, укреплению человеческих, душевных связей между ними. Да и невеликие деньги, которые участники проекта получают за свою работу, на самом деле являются для многих существенным подспорьем к бюджету.

Тем временем

В "Диалоге поколений" признаются: на первом этапе в проект привлекли 17 бабушек. В основном - это те, кто ухаживает за собственными внуками (есть одна соседка, одна дальняя родственница и три дедушки). Сегодня в портфеле заявок - уже более 80 соискателей. Но денег на продолжение гранта власти пока не выделили.

Срок действия экспериментального проекта окончился декаб-рем 2017 года. Сейчас бабушки работают бесплатно. И очень надеются, что в феврале деньги на проект администрацией района будут выделены. Однако, несмотря на неоднократные обращения руководства проекта к чиновникам, власти не торопятся его профинансировать.

Кстати

Организаторы проекта намерены проводить для бабушек-дедушек и специальные обучающие занятия: например, как проконтролировать электронные дневники, как помочь ребенку найти в Интернете нужную информацию для реферата.