В Петербурге неизвестный ударил ножом девушку на выходе из метро

В Петербурге полицейские разыскивают мужчину, который ударил ножом в горло девушку на выходе со станции метро "Площадь Восстания".

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прохожие оказали девушке первую помощь и пострадавшая была доставлена в больницу.

Нападавшего ищет полиция, просматриваются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели. Станция метро "Площадь Восстания" находится в самом центре Петербурга, здесь всегда многолюдно. Момент нападения видели многочисленные промоутеры и пассажиры метрополитена.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что сразу после удара нападавший пересек Невский и убежал в сторону Лиговского проспекта. Девушка рухнула на асфальт. Один из прохожих зажал рану рукой. "Скорая" забрала пострадавшую через 15 минут.