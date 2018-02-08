- Когда я иду по улице, то не хочу, чтобы кто-нибудь понял, что я не вижу. Я не хочу отличаться от других, - говорит Юлия Рябкова. Девушка не видит с рождения. Иногда ее глаза чувствуют только яркие лучи света. На этом все. Юлия не знает, как выглядит, но, как любой девушке, ей хочется быть красивой. И она придумала, как делать красивыми тех, кто никогда не видел себя в зеркале.

Все хотят быть красивыми

Несколько месяцев назад Юлия возглавила отделение Всероссийского общества слепых Московского района Петербурга. Каждый день здесь проходят творческие занятия: люди учатся петь, мастерить поделки. Но останавливаться на этом не хотелось.

- Темы красоты, моды в нашей среде обсуждаются слабо. Конечно, у людей с инвалидностью очень много других проблем, и решать вопросы доступной среды, устройства на работу, получения медицинской помощи нужно в первую очередь, - рассуждает Юлия. - Но для слепых и слабовидящих все равно очень важно, как они выглядят. Сейчас многие женщины вообще не красятся - не потому что не хотят. Например, у многих слепых выраженный дефект глаз, и это хотелось бы скрыть, заретушировать.

Вместе со своей подругой Ольгой Ольховской девушка организовала в отделении общества слепых курсы по макияжу. Занятия бесплатные, проходят раз в две-три недели. На каждый урок приходит три-четыре ученицы.

Ведет занятия Ольга. Еще в школе девушка увлекалась макияжем, изучала статьи в модных журналах, смотрела видеоуроки, посещала курсы визажа. Но со временем поняла, что большин-ство советов не подходит для слепых и слабовидящих, и разработала свою технику.

- Мы всю косметику наносим пальцами, - говорит Ольга. - Когда ты не видишь совсем или видишь очень плохо, тактильные ощущения усиливаются. Можно прикоснуться к теням и почув-ствовать, сколько их на пальце, а когда их наносишь, чувствуешь, сколько ушло.

Ощутить цвет

Ольге чуть проще, она различает контуры. Екатерина Малышева не видит ничего. Ольга просит достать из косметички палетку с тенями, выбрать самый светлый тон и накрасить наощупь подвижное веко. Екатерина впадает в ступор.

Ей помогает Юлия Мозгунова, волонтер проекта. Юлия видит, и на занятия она приходит, чтобы помочь слушательницам курсов. Девушка берет Катину руку и помогает ей нащупать в палетке теней самый светлый тон. Катя несколько раз проводит рукой по коробочке. Запоминает расположение. Второй глаз она уже красит сама.

Екатерина занимается пением. Раз в месяц, а иногда и чаще, она выступает на сцене. Ее мечта - сценический макияж.

- В жизни я вообще не крашусь. А перед концертом не всегда есть возможность пойти к визажисту. Обычно меня красит муж, но ему сложно, он хоть и видит, но очень плохо. Я просила его пойти на курсы макияжа, но он не хочет. Говорит, не мужское это дело. Но даже если он и отучится, все равно, хочется все делать самой, - Катя вертит в руках палетку.

Слепые не пользуются подводкой и карандашами. Часто женщины делают татуаж глаз. В качестве альтернативы можно использовать тушь. Юлия Рябкова эксперименты с тушью начала еще в школе. Девушка подносит кисточку к ресницам, моргает. Готово! Кате сложнее - на прошлом занятии она попала кисточкой в глаз четыре раза и больше не хочет пробовать. Ольга обещает найти для Кати менее травматичный способ подчеркнуть глаза.

Второй этап - тональный крем. Здесь главное не переборщить, иначе лицо будет в пятнах. Поэтому крем распределяется на пальцах, а потом наносится по массажным линиям. Затем консилер - он скрывает круги под глазами и неровности кожи. Его перед нанесением распределяют между двумя указательными пальцами.

Отдельный вопрос - румяна. Если рассыпчатые тени невидящие женщины еще могут использовать сами, то румяна - не получится никак, ведь наносить их можно только кистью. Соответ-ственно, неизвестно, сколько пигмента оказалось на каждой щеке. Поэтому Ольховская советует женщинам румяна в форме стика. Их тоже наносят пальцами.

Кстати

Постоянная слушательница курсов Галина Гусева признается, что раньше она красилась только для особых случаев. Галина видит контуры окружающих предметов и долгие годы была уверена, что такая тонкая работа, как макияж, слишком сложна, чтобы заниматься этим каждый день. Сейчас девушка не стесняется использовать косметику тогда, когда хочется, и говорит, что чувствует себя намного увереннее.

- Сейчас к нам ходит в основном молодежь - недавние выпускницы вузов, студентки. Мы хотели бы, чтобы на занятиях были и женщины средних лет, пенсионного возраста, - говорит Юлия Рябкова. - Конечно, макияж не сможет решить всех проблем, но, неважно, видит женщина или нет, если она выглядит на все сто, то это повышает настроение, самооценку, да и жить становится как-то проще.

P. S.

Как признается Ольга Ольховская, пробелов еще много. Слушательницы курсов хотят научиться контурированию и скульптурированию - эти техники позволяют изменить овал лица. Интересно посетительницам и сделать макияж в стиле "смоки айз". Но как это осуществить технически, Ольга пока не представляет.

Как накраситься без зеркала

Используйте кремовые тени. Они хорошо ложатся, переливаются, и благодаря этому кажется, что в макияже использовано несколько цветов;

Наносите минимум косметики и при необходимости добавляйте еще.

Пользуйтесь матирующими салфетками. В отличие от пудры они не оставляют следов.

Начинайте с естественных оттенков, максимально приближенных к цвету вашей кожи, а когда навык краситься наощупь будет сформирован, можно попробовать яркие цвета.