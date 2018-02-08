В России впервые освободили пожизненно осужденного заключенного

Пожизненно осужденный 63-летний Анвар Масалимов вышел на свободу из колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе. Мужчина сейчас может находиться в Москве.

Это первый случай в РФ, когда преступник, осужденный пожизненно, выходит на свободу, передает "Московский комсомолец".

Масалимова арестовали в 1991 году за убийство пенсионера, у которого он проживал. Злоумышленник задушил сожителя, расчленил тело и сжег его. Ранее он уже провел в тюрьме 15 лет за другое убийство.

Убийство второе и совершено в состоянии алкогольного опьянения. Изначально преступник был приговорен к смертной казни, однако позднее она была заменена на пожизненное заключение.

Президиум Вологодского областного суда признал, что можно смягчить наказание. Он освободил Масалимова от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного". В Федеральной службе исполнения наказаний считают, что формально это не условно-досрочное освобождение, а результат переквалификации приговора.

Находясь в колонии, Масалимов говорил, что станет монахом, если освободится. Оказавшись на свободе, он отправился в храм Святителя Дмитрия Ростовского в Москве.