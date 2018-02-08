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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге откроется выставка работ Роберта Фалька

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск №7492 (29)
"Роберт Фальк из частных собраний", Санкт-Петербург, галерея искусств KGallery, со 2 марта по 15 апреля
Ранний Фальк. Работа 1920-х годов "Пейзаж с фотоателье". Фото: пресс-служба KGallery Ранний Фальк. Работа 1920-х годов "Пейзаж с фотоателье". Фото: пресс-служба KGallery
Ранний Фальк. Работа 1920-х годов "Пейзаж с фотоателье". Фото: пресс-служба KGallery

"Тихий бубновый валет" - так называли Роберта Фалька современники. Почему "бубновый валет" - потому что художник стоял у истоков этого творческого объединения вместе с Ильей Машковым, Василием Рождественским, Александром Куприным. А вот "тихий" - это не только свойство характера, но и, должно быть, отсылка к его творчеству. Фальк - самый лиричный из русских авангардистов. Его работы с самого начала отличались от всех: тонкие полупрозрачные акварели, задумчивые портреты, густые парижские пейзажи. Тонкая работа со светом, из-за чего образы приглушенные, размытые и особенно драматичные.

- В первых экспериментах автора чувствуется сильное увлечение импрессионистами. Затем он склонялся и к примитивным, и к кубистическим формам, был под влиянием Сезанна. За долгую карьеру он перепробовал множество художественных методов и в результате нашел свою уникальную манеру, которой оставался верен до конца своих дней, - рассказывают организаторы выставки, на которой показаны более 30 работ Роберта Фалька. Часть из них - из собрания петербургской галереи, но основу экспозиции составят полотна из частных коллекций, а потому некоторые из них публика увидит впервые. К примеру, портрет "Узбечка" и самаркандские пейзажи, написанные во время эвакуации в период Великой Отечественной войны, ряд натюрмортов.

В Музее русского импрессионизма расскажут о женах художников

Можно будет наглядно сравнить и различные периоды творчества художника. Так, натюрморт "Бумажные цветы" был создан в 1915 году, "Пейзаж с фотоателье" - в 1920-х, а "Повар" - это уже 1932 год. Жизнь художника круто повернулась в 1937 году после возвращения из Парижа, где он несколько лет по распоряжению советского государства "изучал классическое наследство". Его обвинили в формализме; не арестовали, но он попал в опалу. В 1940-1950-е Фальк существовал в основном благодаря помощи друзей. А через четыре года после смерти на выставке "ХХХ лет МОСХа" в его картину "Обнаженная" плюнул Хрущев, на долгие годы пригвоздив имя Фалька к позорному столбу.

В музеи и галереи произведения мастера отечественной живописи ХХ столетия вернулись не так давно и сразу привлекли к себе внимание. Самые дорогие вещи художника на мировых аукционах давно преодолели отметку в миллион фунтов стерлингов. Сначала рекорд поставила картина Фалька "Деревья", проданная на аукционе Sotheby s за 937 тысяч фунтов в 2008 году. "Мужчину в котелке. Портрет Якова Каган-Шабшая" купили со значительным превышением оценочной стоимости вообще до официального старта торгов. Это всего лишь третий такой случай во всей истории одного из старейших аукционных домов.

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