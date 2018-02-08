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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заключенным в Заполярье привезли экзотические музыкальные инструменты

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
В культурно-выставочном уголке следственного изолятора №2 города Апатиты открылась выставка музыкальных инструментов, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. Первыми посетителями выставки стали осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию.

На выставке представлены не только известные, но и экзотические инструменты, привезенные из Азии, Японии и Латинской Америки - такие, как рейнстик, сансин, хулусы, эрху. Особый интерес у первых посетителей уже вызвал африканский инструмент - калимба, который изготовлен апатитским мастером Сергеем Швецом.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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- С момента создания культурно-выставочного уголка не прошло и года, но эта площадка становиться все более известной среди жителей города Апатиты, - сообщил организатор экспозиции, сотрудника воспитательного отдела СИЗО-2 Евгения Тимофеева. - В связи с этим мы планируем предоставить часть экспонатов апатитской библиотеке-музею имени Гладиной, чтобы все желающие получили возможность ознакомиться с миром музыкальных инструментов.

Выставка открылась в канун 77-летия управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Мурманской области. Продлится она до начала марта. В ее рамках состоится несколько мероприятий: "Русский Jam" от студии народного творчества "Ярушко", мастер-класс для осужденных по изготовлению музыкального инструмента "Посох дождя". Также в СИЗО для осужденных проведут психологическое занятие с элементами музыкальной терапии и покажут музыкальный художественный фильм. 

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