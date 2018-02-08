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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Устали побеждать

"Зенит" впервые проиграл в этом году
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7492 (29)
Питерский "Зенит" проиграл на сборах в Турции в контрольном матче датскому "Вайле" - 0:2.

Это поражение стало первым для "сине-бело-голубых" в этом году. До того команда Роберто Манчини в пяти встречах одержала четыре победы.

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Справедливости ради в матче с "Вайле" питерцы играли не самым оптимальным составом. Так и не появились на поле Андрей Лунев, Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Бранислав Иванович, Александр Ерохин. Зато в стартовый состав попал Александр Кокорин. Впрочем, уже на 31-й минуте его заменил Кирилл Капленко.

Следующую контрольную игру, которая станет последней для "Зенита" на сборах, команда Роберто Манчини проведет завтра. В соперниках у нее будет словенский "Марибор".

А уже 15 февраля питерцы в первом официальном матче в этом году в рамках плей-офф Лиги Европы встретятся в Шотландии с "Селтиком".

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