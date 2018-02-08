Звезда петербургского театра Комедии отметила юбилей на сцене

В петербургском театре Комедии имени Акимова отметили юбилей ведущей актрисы. Народной артистке России Вере Карповой исполнилось 85 лет.

Коренная ленинградка, родилась в Фонтанном доме (дворовый флигель Шереметевского дворца), где жила Анна Ахматова, в детстве Вера бегала вместе с подружками к великому поэту "за стишками к празднику". Окончила столичное театральное училище - Щукинское. Сам Николай Павлович Акимов, легендарный режиссер и художник, принял актрису в труппу ленинградского театра Комедии в 1956 году, сразу после окончания училища. "Так и подзадержалась, прижилась здесь на всю жизнь", - обычно говорит Вера Александровна журналистам. Работала с Акимовым, а потом с Вадимом Голиковым, Петром Фоменко, Юрием Аксеновым, Романом Виктюком, Михаилом Левитиным и с 1995 года - с Татьяной Казаковой.

Ее партнерами были Алексей Савостьянов, Александр Бениаминов, Геннадий Воропаев, Лев Милиндер, Леонид Леонидов, Николай Трофимов, Инна Ульянова, Сергей Филиппов, Игорь Дмитриев, Петр Вельяминов, Михаил Светин… Всех их уже нет в живых, но зрители старшего поколения помнят их великолепные театральные работы.

- Я актриса не киношная, а театральная, - говорит о себе Вера Карпова. - Фильмов у меня мало. Это немного баловство. Но кино я люблю.

Можно вспомнить старое советское кино "Улица полна неожиданностей", "Неподдающиеся", "Осторожно, бабушка!", "Пестрые рассказы", фильмы Виталия Мельникова "Последнее дело Вареного", "Луной был полон сад", "Бедный, бедный Павел". В многосерийном фильме Дмитрия Светозарова "Преступление и наказание" (2007) Карпова сыграла старуху-процентщицу Алену Ивановну.

Юбилярша вышла на сцену в роли Филицаты, старой няньки Поликсены, купеческой дочери, девицы на выданьи, в спектакле "Правда - хорошо, а счастье лучше" по пьесе Островского. Режиссер Александр Кузин (приглашен на постановку из Ярославля) считает: "Если бы не было Веры Карповой - не было бы и спектакля…Для режиссера большое счастье встретиться с такой актрисой! Она выходит на сцену и существует - так принято с давних времен говорить, - как кошка, которую не переиграешь. Настолько правдива, органична в любых обстоятельствах, просто уникальное явление!".

Торжественную часть вечера вели художественный руководитель театра Татьяна Казакова и народный артист России Валерий Никитенко.

Не все смогли присутствовать на юбилее: кто-то болен, у кого-то гастроли или выпуск премьеры. Прислали видеопоздравления Роман Виктюк, Александр Ширвиндт, Михаил Мишин, Павел Любимцев, Максим Леонидов.

Председатель комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга Константин Сухенко передал Вере Карповой поздравление от губернатора Георгия Полтавченко и вручил почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом". При этом Сухенко отметил: "Глядя на вас, знаю, к чему стремиться: стать таким же стройным, востребованным и светлым".

Директор музея Пушкина Сергей Некрасов подарил Вере Карповой гравюру "Река времен", работу, которая вдохновляла многих поэтов XIX века.

И, конечно, пришло много телеграмм - правительственных и не только. Поздравили актрису Владимир Мединский, Михаил Швыдкой, Владимир Толстой, Михаил Левитин, Театральный институт имени Щукина... Отметили, что Карпова - "легенда и гордость ленинградской - петербургской сцены", "великолепное сочетание вахтанговской праздничности и акимовской иронии".

Партнеры по сцене - старшее поколение, "акимовская гвардия", и молодежь - говорили:

- Учимся у нее не унывать, не опускать руки.

- Поражаюсь ее таланту, щедрой, замечательной душе.

- Сохранять такие творческие и физические силы в 85 лет - не каждому дано. Не устаю удивляться, как она всегда кидается в роль, как в омут головой.

- Заразительная, обаятельная, умеющая дружить, доброжелательная, неугомонная, жадная до работы… Мы забываем, сколько лет Вере Александровне, не замечаем ее возраста.

- Меня так захвалили! - призналась юбилярша. - Николай Павлович Акимов всегда говорил: "Не важно, хвалят вас или ругают. Важно, в какой компании!".

Кстати

Вера Карпова выходит еще на одну петербургскую сцену - Театра имени Андрея Миронова. Занята в спектаклях "Баба Шанель", "Рюи Блаз", популярных у зрителей.

Прямая речь

- Я сложно отношусь к паспортным юбилеям. Когда еще училась в школе и мои одноклассницы читали в концертах что-то девичье, лирическое (Наташу Ростову, письмо Татьяны Лариной), я читала Пажа Пушкина. В алом плащике, взятом напрокат в ТЮЗе.

Пусть поэт простит меня, я переделала в первой строчке возраст:

Шестнадцать лет мне скоро минет;

Дождусь ли радостного дня?

Как он вперед меня подвинет!

Но и теперь никто не кинет

С презреньем взгляда на меня.

Вот тот "юбилей" я ждала. Можно было и родителям возразить - подерзить, сказать, что я уже взрослый человек, у меня теперь паспорт есть!

А потом я ждала первого юбилея в театре - 10 лет работы в Комедии. А дальше юбилеи стали прыгать в мой паспорт один за другим. Как белки в колесе крутятся и накручивают даты. Кажется, недавно я отмечала "золотую свадьбу" с театром (50-летие) и вдруг уже "бриллиантовая" - 60. Я повенчана с театром на 60 с лишним лет. Таким юбилеем горжусь! Все время стараюсь следовать заповедям: верить и надеяться, терпеть и прощать, и главное - любить, так, как хотелось бы, чтобы любили тебя, твой театр, твои роли - режиссеры и партнеры, с которыми работаешь, и, конечно, зрители.