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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пять этажей лишние

Администрация Ялты добилась в суде сноса восьмиэтажки
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7491 (28)
Верховный Суд Республики Крым оставил в силе решение первой инстанции Ялтинского городского суда о сносе незаконной многоэтажки по ул. Щорса, 8-Е.
После решения суда собственник должен самостоятельно снести многоэтажку. Фото: Пресс-служба Госкомрегистра Республики Крым После решения суда собственник должен самостоятельно снести многоэтажку. Фото: Пресс-служба Госкомрегистра Республики Крым
После решения суда собственник должен самостоятельно снести многоэтажку. Фото: Пресс-служба Госкомрегистра Республики Крым

Застройщик Зоя Майлова возвела дом на участке всего 500 квадратных метров, где допустимо только индивидуальное жилищное строительство - строения не выше трех этажей. "Свечка" выросла на участке с плотной застройкой, поэтому больше всего появление высотки возмущало жителей соседних частных домов. Ведь на 49 квартир в проекте предусмотрено всего 16 паркомест. И, помимо снижения уровня инсоляции, это означает невозможность нормально подъехать к своему домовладению.

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Госкомрегистр в начале 2017 года выдавал предпринимательнице предписание об устранении нарушений, исполнять которое она не собиралась. Тем временем квартиры в новой многоэтажке бойко распродавались по 80 000 рублей за квадратный метр.

По словам местных жителей, им пришлось предпринять немало усилий, чтобы обратить внимание администрации Ялты на самострой. Наконец, мэрия подала в суд исковое заявление о сносе, и после трех судебных заседаний осенью 2017 года судья Ялтинского городского суда Юлия Кононова признала многоэтажку не соответствующей градостроительным условиям и ограничениям застройки. Требование администрации о сносе дома за счет ответчицы было удовлетворено. Это решение обжаловано в Верховном суде Крыма, но суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Кстати, в декабре решением мирового судьи владелица комплекса уже была оштрафована на 15 тысяч рублей за отказ снести лишние пять этажей.

Фото: Андрей Станкевич/ РГ
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- В городе не снесли еще ни одного подобного дома, и нам пришлось заставить власти добиться соблюдения законодательства РФ, - рассказали собственники соседних домов. - Если собственник сам снесет свою многоэтажку и снова выстроит частный дом высотой не более трех этажей - пожалуйста, всем будет легче. Если же нет, участок собственника, видимо, придется забрать в обеспечение.

Скорее всего, в отношении самостроя будет применена стандартная в таких ситуациях процедура. Застройщика обяжут в течение месяца снести объект, или привести его в нормативное состояние. Если же этого не произойдет, администрация Ялты сможет произвести принудительный демонтаж за счет средств горбюджета, апотом взяскать понесенные расходы с ответчика.

Тем временем

В Ялте главный городской пляж "Приморский" к курортному сезону очистят от незаконных торговых объектов и реконструируют. С начала нынешней недели муниципальное предприятие "Объединенная управляющая компания" после безрезультатных уговоров собственников приступило к сносу уродливых конструкций.

Все установленные на берегу киоски, павильоны, навесы находятся в собственности бывших арендаторов пляжа, срок действия договоров с которыми истек еще в конце курортного сезона 2017 года.

- Собственники должны были демонтировать свои объекты самостоятельно, однако сделали это далеко не все, - рассказал директор МУПа Александр Гребенюк. - И эту задачу на себя взяли администрация Ялты и наше предприятие. Расходы на демонтаж объектов будут взысканы с их владельцев, а пока все имущество на полгода передается на ответственное хранение.

К новому курортному сезону власти обещают полностью реконструировать Приморский пляж, но проект обновленной рекреационной зоны пока еще находится в разработке. Глава администрации Ялты Елена Сотникова призвала предпринимателей и руководителей санаторно-курортных учреждений, гостиниц и баз отдыха не оставаться в стороне при подготовке к лету.

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