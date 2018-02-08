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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Путешествие бегемота по Дону в Африку

Текст: Ирина Варламова
Российская газета - Неделя - Юг России №7491 (28)
Посылка с мягкими игрушками - бегемотами, зайцами, ежиками и прочей живностью, а также развивающими настольными играми, отправилась в далекое заморское государство Новую Гвинею. Игрушки для маленьких жителей папуасской глуши молодежь Азова собрала по просьбе священника Ярослава Вишневского. Вот уже три года он обращает в христианство папуасов в отдаленном районе Папуа-Новой Гвинеи. Необычное послание было написано корявыми печатными буквами, и поначалу чиновники посчитали, что это просто розыгрыш.
Необычное послание было написано корявыми печатными буквами, и поначалу чиновники посчитали, что это просто розыгрыш. Фото: Адмитристрация Азова
Необычное послание было написано корявыми печатными буквами, и поначалу чиновники посчитали, что это просто розыгрыш. Фото: Адмитристрация Азова

Однако письмо в корзину не выбросили, а тщательно изучили штемпели, марки, обратный адрес, и выяснилось, что это не шутка, а просьба. Добрый священник рассказывает, как несладко живется ребятишкам в тех местах, куда он попал:

"Здесь нет ни интернета, ни света. Впрочем, такая картина по всей стране. В сельской местности, благо лес кормит, голода нет. Но детишки почти не знают, что такое игрушки, и редко видят конфеты".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Порой в своем эмоциональном послании отец Ярослав переходит на стихи:

"Есть много бедности на свете, знает об этом третий мир. Решил в Россию обратиться - для малышей кукол просить".

Коротко рассказывает о своей судьбе. Вишневский - уроженец Польши. Более 20 лет служил в храмах по всей стране: в Иркутске, Чите, Улан-Удэ и даже в Донецкой Народной Республике.

"На старости лет уехал "по желанию", словно Миклухо-Маклай, в Новую Гвинею, оттуда отправляю вам свои приветствия, - пишет отец Ярослав и описывает жизнь своих папуасских прихожан: - Те, кто "съел Кука", ныне уже христиане. Они ходят в церковь, все в перьях. На шее бусы из ракушек, из трав повязки. Поют под бубен, сделанный из шкуры крокодила, а лица красят белой пудрой. И они никогда не видели снега, но верят в чудо".

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
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Поэтому священник разослал письма в разные уголки России с просьбой порадовать папуасских деревенских детишек.

"Почти в каждом доме есть игрушки, в которые уже не играют их дети и внуки. Забытые подросшими детьми куклы, плюшевые звери, машинки, посуда и игрушечная мебель вызовут у маленьких жителей Папуа небывалую радость и веру в чудо", - написал последователь Миклухо-Маклая.

- Мы обратились к школьникам и студентам, может быть, они захотят стать немного волшебниками. И молодежь живо откликнулась, почти каждый день ребята приносили подарки. Среди них и новые игрушки, и уже бывшие в употреблении, но все в хорошем состоянии, - рассказывает начальник отдела по делам молодежи департамента социального развития города Азова Марина Кайстрова.

В социальных сетях сбор гуманитарной помощи маленьким африканским аборигенам вызвал неоднозначную реакцию. "А почему именно папуасам? Разве здесь некому помогать - детям из детдома, например?" - негодовали пользователи.

- Не такие уж колоссальные размеры этой помощи. Кроме того, если говорить о детдоме в Азове, он хорошо обеспечен, и ребятишек там всего 10, - комментирует выпады недоброжелателей Марина.

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