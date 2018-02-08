Энтузиасты создали уникальный каталог родников Крыма

Над составлением каталога трудились десятки людей, исходивших полуостров вдоль и поперек. Их усилиями описаны 1200 и определены точные координаты свыше 2000 природных источников. Проект еще не завершен и каталог продолжает дополняться новыми сведениями.

Теперь воду из родника Савопуло в Симферополе можно использовать только в технических целях. Фото: Сергей Винник/ РГ

Пейте на здоровье

Можно ли пить воду из крымских родников, пожалуй, самый важный вопрос. Энтузиасты, увлеченные изучением источников, уверены, что большинство из них пригодны для этого. Как правило, если родник оборудован, не пересыхает и над его водосбором нет населенного пункта, дач, загона для скота или воинской части, то к использованию он пригоден.

Бывалые туристы дают простые советы, как определить качество воды. Пить можно только проточную, незамутненную воду без запаха и признаков цветения, если ее температура не выше 9-12 градусов даже в летний зной. Разумеется, эти критерии не дают стопроцентной гарантии, что с водой все в порядке.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму для нецентрализованного питьевого водоснабжения используют 19 родников. В прошлом году Центр гигиены и эпидемиологии в РК исследовал 56 проб воды из каптажей родников (обустроенных источников) и колодцев на санитарно-гигиенические показатели и 63 пробы на микробиологические показатели. Не соответствующими норме оказалось 14 проб.

В 2017 году никто из граждан или юридических лиц не обращался в межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК с просьбой проверить качество родниковой воды. В то же время министерство экологии и природных ресурсов РК выдало 53 лицензии на разведку и добычу подземных вод (каптированные родники) для хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водоснабжения. В том числе Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод получил лицензию на промышленный разлив подземных вод.

Могут мигрировать

Информация о родниках Крыма всегда была в краеведческой литературе, но до сих пор никто не предпринимал попыток ее обобщить, систематизировать и в таком виде представить в открытом доступе. Собственно, и понятие "проект" здесь достаточно условное.

Идея родилась спонтанно в кругу увлеченных Крымом любителей пешеходного туризма, знатоков самых заповедных его уголков и просто фанатов полуострова. И уж точно никто не получал на эти цели грантов, как это часто бывает в работе над проектами. В акции участвовали около 50 человек, собиравших, описывавших и обобщавших сведения о природных источниках полуострова.

- Существуют только три сайта, на которых собрана информация о родниках Крыма, - рассказал "РГ" один из активных участников проекта Юрий Езерский.

Описание родников, включающее информацию о том, в каком именно уголке Крыма он находится, какой ближайший населенный пункт, и даже какая температура воды - это часть работы энтузиастов. Другая ее часть появилась с развитием технологий геолокации. Возникла возможность точной привязки координат источников к карте.

- Каталог файлов GPS-точек родников Крыма составлял Алексей Кочкин, - рассказал один из модераторов форума родников Крыма Валентин Нужденко. - Это его труд, он целенаправленно собирал данные у всех туристов через форумы или по почте и пополнял каталог.

Таких источников с подтвержденными координатами уже больше 2200. В общей сложности, описание и локализация родников Крыма заняли не менее 10 лет, а работы еще непочатый край. По собственным оценкам энтузиастов, они еще на середине пути. Дело в том, что точных данных, сколько же на самом деле в Крыму родников, нет ни у кого.

- В 70-х годах прошлого века шел подсчет, и в литературе я встречал цифру 2300, - говорит Юрий Езерский.

Помимо описания и привязки к местности, составители каталога стараются систематизировать родники и по другим критериям. Например, по сезонности. С их помощью уже описано около 600 круглогодичных, всесезонных источников, 300 - сезонных (в конце лета они, как правило, пересыхают) и больше тысячи таких, чья сезонность под вопросом. Как показывают наблюдения, родники могут даже мигрировать.

- Например, на карте источник указан в этом месте, а мы находим его в 100 метрах в стороне, - рассказал Юрий Езерский. - Это связано с геологическими процессами. Вода сегодня нашла выход здесь, а завтра в другом месте.

На интерактивной карте с координатами и детальным описанием, охватывающей все сайты о родниках, голубым цветом обозначены всесезонные источники, желтым - сезонные, красным - сероводородные и минеральные, черным - непригодные к употреблению в течение всего года или мертвые источники.

Виноваты сами

Все горные реки Крыма, а сегодня именно они составляют половину водного баланса полуострова, берут свои истоки из родников. Московское ООО "ВЕД", проводившее недавно масштабное исследование природных источников региона с целью создания перспективной схемы водопользования, подтвердило в целом высокое качество воды.

- Вода в Крыму соответствует второму классу чистоты. Это хорошая, чистая, мало минерализованная вода. На материковой части России такой воды нет, там, в основном, третий класс чистоты, поскольку много заболоченных почв, - рассказал директор ООО "ВЕД" Сергей Шашков. - Но, пройдя через населенные пункты и города, качество воды снижается до четвертого-пятого класса чистоты.

Это связано с обработкой химикатами садов и виноградников, высокой заселенностью долин рек и низким уровнем канализования сточных вод за пределами городов, а также изношенностью оборудования очистных сооружений. Особенно загрязнена по составу вода рек Бальбек и Альма, питающих Севастополь. По этим же причинам нельзя пить воду из городских родников Симферополя. Исследование, проводившееся организацией "Экология и мир", показало, что концентрация нитрат-иона (NO3) в воде родников на улицах Данилова, Воровского, Титова, Кечкеметской, а также в микрорайонах Загородный, Залесье и на набережной реки Салгир ("Греческий родник") превышает норму в несколько раз. А ведь по преданию, слепой грек Апостол Савопуло прозрел, однажды умывшись в этом источнике. В благодарность за это он и обустроил любимый горожанами родник.

Справка "РГ"

В 1833-м и в 1880 годах юг России и Крым охватывала сильнейшая засуха. Тогда впервые официально была признана малая водная обеспеченность полуострова. После второй засухи гидроинженеры всерьез занялись поиском новых водных ресурсов. На протяжении 10 лет назначенный в 1886 году земским гидрогеологом профессор Николай Головкинский проводил детальные изыскания на полуострове. Благодаря его усилиям появились многие артезианские скважины, которыми пользуются до сих пор.

В 1900 году Николай II, отдыхая в Крыму, заболел тифом. После этого случая император принял решение об оздоровлении ЮБК. В прилегающих к Ливадии районах был проведен водопровод и устроена канализация. А специально созданная комиссия на протяжении пяти лет обследовала курортный район от Ялты до Алушты, внимательно изучая реки южного склона главной гряды Крымских гор. В то время на плато Ай-Петри была сооружена плотина и создано водохранилище, где собиралась талая вода. На яйле над Ялтой строили искусственные стены для снегозадержания, чтобы увеличить водность горных рек.

В 1912 году Русское географическое общество обследовало бассейны рек ЮБК и открыло пять первых водомерных постов на реке Учан-Су и ее притоках. Год спустя была создана партия Крымских водных изысканий. Тогда повсеместно на горных реках и родниках Крыма начали обустраивать каптажи и открывать водомерные посты. Уже в 1915 году их было 69. Может быть поэтому Большая Ялта по сей день остается одним из немногих водопрофицитных регионов полуострова.

Сайты, на которых собрана информация о родниках Крыма:

http://rodnik-crimea.ru

http://valentin-nuzhdenko.ru

http://irsl.narod.ru/springs/springs_Crimea_SL.html