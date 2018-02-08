В минувшее воскресенье на всей планете прошел Всемирный день борьбы против рака, основная цель которого - профилактика болезни и борьба с предрассудками, с нею связанными.

Роман Мурашко: На Кубани врачи-онкологи умеют на самом высоком уровне проводить все виды лечения, применяемые для борьбы с раком в мире. Фото: Владимир Аносов/РГ

Специалисты утверждают, что раковые клетки есть практически у всех людей, однако расти они начинают лишь при сбое иммунной системы организма. А тут еще пугающая информация, что на Кубани с каждым годом регистрируется все больше людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Оказалось, это связано вовсе не с ухудшением экологии либо с прочими негативными внешними факторами, а с выявлением болезни на ранних стадиях. А это, по мнению экспертов, большой плюс, ибо позволяет успешно лечить страшный недуг.

С начала года минздрав Кубани проводит новую профилактическую акцию для жителей отдаленных поселков, хуторов и станиц. Для консультативного приема и ранней диагностики онкологических заболеваний к сельским жителям теперь приезжают краевые специалисты: врач-маммолог, онколог общего профиля, онкогинеколог, врач ультразвуковой диагностики и рентген-лаборант. Специалисты привозят с собой необходимое для первичного обследования оборудование - передвижной маммографический комплекс и аппарат для УЗИ-диагностики.

По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, основная цель новой акции - сделать диагностику максимально доступной для всех людей, независимо от места проживания. Планируется, что краевые специалисты до конца года посетят районы, где люди наиболее нуждаются в таком, передвижном, виде исследования.

По итогам акции краевой минздрав ожидает увеличение процента диагностики онкозаболеваний на ранних стадиях, что позволит успешно лечить людей и будет способствовать снижению смертности от онкопатологий.

О том, как предотвратить и вовремя обнаружить рак, а также о новых технологиях борьбы с болезнью рассказал корреспондентам "РГ" главный онколог края Роман Мурашко.

Роман Алексеевич, почему у нас к врачу, как правило, приходят уже на последней стадии рака?

Роман Мурашко: К сожалению, онкологические заболевания дают симптомы лишь на последних стадиях. И чаще всего это уже не симптомы самой опухоли, а осложнений ее проявления. А ведь на первой стадии болезни можно излечить практически любую опухоль. Вот почему так важна ранняя диагностика. Мы уже несколько лет активно ею занимаемся, а в 2017 году благодаря работе, направленной на раннюю диагностику онкологических заболеваний, показатель смертности от рака в крае снизился на два процента. Всего в крае в прошлом году было выявлено 25 тысяч новых случаев онкопатологии, причем треть из них те, у кого болезнь была диагностирована в ходе проведения профилактических акций. Так, в рамках проходившей в прошлом феврале "Недели мужского и женского здоровья" было осмотрено 134 тысячи человек, выявлено более шести тысяч предраковых заболеваний и 375 злокачественных опухолей. Такая же акция в этом году начнется 12 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края.

Что пробуждает онкологические заболевания и возможно ли их если не предотвратить, то минимизировать?

Роман Мурашко: Риск заболеть есть, к сожалению, у всех людей, независимо от социального статуса, уровня доходов и сферы деятельности. Причин, из-за которых люди болеют онкологией, как правило, несколько. Если возникновение опухоли связано с репродуктивной системой, то речь идет о том, что заболевание может передаваться по наследству. В этом случае необходимо ежегодно обследоваться у врачей, чтобы не пропустить заболевание на ранней стадии!

Раннее выявление онкологического заболевания позволяет повысить вероятность излечения человека до 95 процентов

Если раковая опухоль не связана с репродуктивной системой, то причинами ее возникновения могут быть качество питания, окружающая экология, вредные привычки человека, чрезмерные нервные стрессы и неправильный образ жизни. В сочетании все это может привести к возникновению онкологического заболевания. При этом стоит помнить, что на первой стадии рака полностью излечиваются 90-95 процентов больных. На второй стадии заболевания успешно избавиться от него могут 75 процентов пациентов. На третьей - 50 процентов. Четвертая стадия связана с возникновением отдаленных метастазов во многих органах, и полностью излечить человека уже не получится. Поэтому чрезвычайно важно вовремя и регулярно обследоваться - особенно людям после 50 лет, поскольку они попадают в группу риска. Эти осмотры у врачей, конечно, связаны и с ожиданием в очередях, рутиной, но порой они позволяют спасти жизнь! Это главное.

Когда возникает необходимость хирургического вмешательства, часто говорят, что кубанские клиники оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. В том числе речь идет, например, о роботизированном комплексе Da Vinci (назван в честь Леонардо да Винчи). Как этот комплекс позволяет бороться с онкологией?

Роман Мурашко: В краевых клинических больницах Кубани - больнице №1 имени профессора Очаповского и онкодиспансере - на службе у пациентов две роботизированные системы Да Винчи. За три года с их помощью в крае проведено уже около 800 операций всем нуждающимся по медицинским показаниям жителям. Чтобы получить навыки работы с этим электронным помощником, кубанские специалисты прошли обучение в ведущих медицинских учреждениях страны, стажировались в европейских клиниках. Кстати, на Кубани применять его начали первыми в России - с 2014 года.

Главный плюс комплекса в том, что все хирургические манипуляции производятся внутри организма пациента, а "руки" робота вводятся через совсем небольшие лапароскопические разрезы диаметром 0,5 и один сантиметр. То есть для проведения операции не надо вскрывать брюшную полость, и это само по себе значительно меньше травмирует организм. Выполнив все необходимые действия, можно сохранить окружающие ткани, и в этом случае человек восстанавливается гораздо быстрее. Например, при открытой операции мы можем выписать пациента не раньше чем через неделю, а возможно, и позже. При лапароскопической - уже на четвертый день.

Ключевой вопрос

Как вы оцениваете уровень кубанской медицины? Многие жители Кубани не верят в отечественных специалистов-онкологов при лечении онкологии...

Роман Мурашко: У нас в стране существует стереотип, что за границей все лучше. Эти взгляды переносятся и на медицину тоже, но считаю, что они не имеют под собой никаких оснований. Отечественные врачи, в том числе кубанские, всегда высоко ценились за рубежом. Мы активно контактируем с зарубежными специалистами, и они, стоит отметить, высоко нас ценят. Так, в Израиле экзамены для врачей из других государств, которые решили работать в местных клиниках, принимают только на иврите. А русских медиков экзаменуют на русском языке, стараясь таким образом создать им льготные условия и привлечь на работу. На Кубани врачи-онкологи умеют на самом высоком уровне проводить все виды лечения, применяемые для борьбы с раком в мире: и высокотехнологичные операции, и различные виды терапии - химио- и лучевую, таргетную и иммунотерапию.

Уныние - страшный грех

Год назад 34-летний офицер Алексей Л. обратился в частную клинику по поводу банальной диареи. Больше никаких симптомов, в том числе болей, не было. В частной клинике диагноз поставить не смогли, рекомендовав идти к онкологу.

По словам Алексея, он тут же пошел в краевой онкодиспансер, где ему диагностировали рак прямой кишки второй стадии.

- Сначала я был шокирован, - рассказывает Алексей. - Ведь только недавно женился, купил квартиру. Вместе с женой сделали в ней ремонт, планировали ребенка, а тут вдруг такое! Но не случайно уныние считается страшным грехом. Поддаться ему - значит смириться со своей участью. Вот я и решил бороться. И когда предложили операцию по удалению опухоли с использованием хирургического робота Да Винчи, без колебаний согласился на нее. Операцию сделали утром, уже через несколько часов я смог самостоятельно ходить, а через три дня поехал домой. Сейчас чувствую себя нормально. Так что убедился на личном примере, что сегодня рак не приговор, особенно когда есть отличные специалисты и высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения.