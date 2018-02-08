Исстари казачки умели лихо управляться с лошадьми. Традиции эти живы и поныне. Девушки-инструкторы казачьей спортшколы "Баско" из Геленджика Анна Тюнькина и Наталья Ноздрин-Плотницкая - тому пример.

В конном переходе казаков юга России за 55 дней они прошли 1500 километров от Волгограда до Севастополя, не сменяясь и не отдыхая в обозной машине.

...На пригретом солнцем лугу пасутся четыре коня. Рыжая шерсть блестит, словно начищенная медь, гриву треплет ветер. Полугодовалый Таргитай с белой звездочкой на лбу успевает первым потянуться к рюкзаку с овсяным печеньем. Атаман Кубанской казачьей спортивной школы Геленджикского Центра РФС "Баско" Сергей Тархов и его жена Анна сразу заметили, что о лошадях не напишешь верно, пока не посидишь в седле. Поэтому меня отвели на школьную конюшню с пастбищем, расположенную в окрестностях Геленджика.

Перед корреспондентом "РГ" - кобыла Фабриция рыжей масти буденновской породы, добрая и покладистая (именно на ней прошла весь долгий поход Анна). И все же, сделав круг верхом, понимаю, сколько нужно умения, чтобы проскакать хотя бы день - о двух месяцах просто не думается.

- В 2012 году нас впервые пригласили казаки в семидневный конный поход по Крыму, маршрут в триста километров дался тяжело, - говорит Тархов. - По сути, мы были новичками, лошадей знали, но брали их напрокат. И не ожидали такой скачки по горам. Поехали в казачьей форме, ткань грубая, и конечно, натерли кожу в кровь. Заживить невозможно, потому что нужен покой, а отдыха нет - надо идти дальше.

Несмотря на то что верховой ездой Анна занимается пять лет, на лошади держится так, будто родилась в седле. Стройная, сильная, длинные волосы заплетены в косу - ну вылитая казачка. На Кубань девушка переехала с Сахалина, с отличием окончила Ростовский государственный строительный университет. В спортшколе преподает детям уроки хореографии, пения, джигитовки, фланкировки и рубки казачьей шашкой. А начинала с пауэрлифтинга. Штангу поднимала настолько уверенно, что взяла первое место на первенстве России в 2012 году. В работе ей помогает Наталья, тоже казачка.

- Много лет я жила у бабушки в маленьком селе Речица в Беларуси и за лошадьми научилась ухаживать там, - делится она. - Отсюда, наверное, и любовь к ним. Кстати, новичков в школе мы также сначала обучаем уходу за конем: убирать навоз, почистить гриву, насыпать корм, правильно надеть сбрую и седло. Чтобы ездить, нужно приручать к себе животное, уметь его содержать.

После второго похода по Крыму Сергей с Анной решились купить трех лошадей. Взяли проверенных буденновцев - Рубина, Фокуса и кобылу Арию. Конюшню обустроили неподалеку от школы - на пустыре, разделенном речушкой.

- К несчастью, этих коней украли цыгане, - продолжает Тархов. - Вернуть удалось только жеребенка Сармата.

Оставшемуся без матери Сармату (сегодня это рослый поджарый конь с красивой белой проточиной от макушки до носа) долго искали кормящую кобылу. Так, появилась Фабриция с резвым жеребенком Скифом...

Вскоре девушки стали готовиться к конному переходу по югу России. Памятуя об ошибках прошлого, внимательно подошли к вопросу экипировки, амуниции для лошадей, ветеринарных препаратов и провизии. До самого старта состав кубанского отряда неоднократно менялся, в итоге 17 апреля 2015 года из Волгограда вышли трое: Сергей Тархов с женой и Наталья.

В том конном переходе по югу России, посвященном 70-летию Победы, приняли участие 112 казаков из разных уголков России - от Ростовской области до Калмыкии. В путь сводная сотня отправилась от подножия монумента "Родина-Мать зовет!" на Мамаевом кургане.

Шли в основном шагом, только в поле выстраивались лавой. Средняя продолжительность дневного пути - от 50 до 80 километров. Отряд сопровождали машины полиции, ветеринаров, поваров, врачей и МЧС. Заранее были подготовлены территории для стоянок, где казак имел возможность поесть, помыться в душе, и если он сильно устал, то мог уйти на день или два отдыхать в обоз.

Кубанская команда держалась на некотором расстоянии от основного отряда, так как с собой взяли двух годовалых жеребят - Сармата и Скифа, чтобы по старой казачьей традиции подготовить их к длительным переходам. Скучать не приходилось - в безлюдной степи коням было куда привольнее. И можно было "полетать" по равнинам.

- Это чувство ничем не заменишь - ни ездой на велосипеде, ни на мотоцикле, - признается Наталья. - Когда конь летит на скорости под 70 километров в час, понимаешь, что, если что-то случится, травма будет серьезная. Поэтому правильно казаки говорят: "Какой повод - держись за гриву, скукожься!" Несколько рывков коня - и возникает навык, появляется интуитивное доверие к животному. В этот момент ты можешь полагаться только на него.

"Когда конь летит на скорости под 70 километров в час, понимаешь, что в этот момент ты можешь полагаться только на него..."

Наталья и Анна оказались единственными девушками в сотне, прошедшими маршрут от начала до конца - не сменяясь на лошади. По пути участвовали в скачках, подчас обгоняя ряды казаков на целое поле, на хуторах и в станицах показывали боевые искусства, читали стихи. Казаки к женским умениям относились уважительно, хотя кое-кто в рядах заявлял: "Не женское это дело - шашкой махать и на коне скакать лучше мужчины!"

О конном походе участники могут говорить часами. Происходило в эти дни всякое: и хорошее, и плохое. То дожди поливали с градом, то конь захромал, поэтому пришлось идти сорок километров пешком. Зато много было интересных встреч.

- Люди везде отзывчивые, особенно у нас на Кубани, - ни разу не дали развести костер, - вспоминает Анна. - Запомнился эпизод в станице Роговской: выходит атаман, приглашает нас на борщ. Заходим, а на столе стоит огромный казан, и каждому хозяин наливает огромные тарелки. Самое интересное, что мы все съели.

- А уникальный проводник в районе села Богатое в Крыму? - подхватывает Сергей. - Мы на полном галопе летим, и тут, откуда ни возьмись, возникает пастух. Выяснилось, что через сто метров поле превращается в болото. То есть мы бы туда влетели на полной скорости. И парень показал нам тайную тропинку.

И таких историй много. За этот переход кубанскую команду буквально перед Новым, 2018-м годом наградили почетными правительственными медалями "Патриот России". А значит, самое время обдумывать новый поход.

Из Харбина в Петербург

История переходов с участием женщин-конников весьма любопытна.

В царской России в 1910-1911 годах исключительным по своей неповторимости был конный переход из Харбина в Петербург (9000 верст) казачки Александры Кудашевой. Смелая женщина вместе с мужем, войсковым старшиной, участвовала в Русско-японской войне 1905 года и за храбрость и отвагу в боях была награждена медалью. В дальний конный пробег она отправилась на своем верном иноходце Монголике налегке. Необходимые припасы были уложены в дорожный вьюк, крепко притороченный к седлу.

В советское время в 1935 году семь жен командиров-пограничников совершили конный пробег от советско-финской границы до Москвы (900 километров).

В том же году несколько девушек-колхозниц из республик Средней Азии проехали 600 километров по зыбучим безводным пескам пустыни Каракум и финишировали в Ашхабаде.

А в 1986 году состоялся конный пробег по маршруту Ашхабад - Куня-Ургенч - Ашхабад. Дистанция 1200 километров, которую преодолели 11 всадников (в том числе и одна женщина).

Как Пиона приручить

Когда нет своего коня, приходится брать тех, кого дают. Хозяева порой преднамеренно умалчивают о нравах животных, поэтому может попасться даже не до конца объезженный конь. Так, Анне крымские казаки подвели жеребца Пиона башкирской породы с огромной густой челкой и гривой.

- После него поняла, что смогу пойти в любой конный поход! - с улыбкой вспоминает Анна. - Он даже не был приучен есть ни яблоки, ни сахар, просто шипел и уходил при виде лакомств. Стоило поднять руку, как пускался в галоп. Видимо, его плохо кормили, били, из-за этого стал шуганным. Мужчины седлали его только впятером. Но мы нашли с ним контакт. В конце похода я седлала его сама. Еще момент - до этого думала, что умею сидеть в седле, но ошиблась. Смотрю, казаки едут на прямых ногах, спину горбом, повод в одной руке. Поначалу мы с Сергеем и Натальей посмеялись: мол, казаки сидеть в седле не умеют, а они мне кричат: "Расслабь спину, удлини стремена!" Оказывается, только в таком положении можно пройти 120-140 километров в день. А с моей прямой осанкой уже через десять километров спину сводит судорогой.