На Кубани начали поиски осквернившего икону подростка

На Кубани полиция проводит проверку по факту публикации в социальных сетях фотографии, на которой изображен подросток, тушащий сигарету об икону.

Это изображение появилось в соцсетях 6 февраля и вызвало большой общественный резонанс.

После появления в соцсетях материалов началась проверка, сообщили в полиции Краснодарского края, отказавшись раскрывать какие-либо подробности.

Представители Екатеринодарской епархии назвали случившийся инцидент актом вандализма и выразили готовность встретиться и пообщаться с подростком, осквернившим икону. По их мнению, школьник не понимает и не осознает своей вины.