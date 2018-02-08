Немецкие депутаты рассказали о своих впечатлениях от Крыма

Депутаты земельных парламентов партии "Альтернатива для Германии" будут прилагать все усилия для отмены режима санкций. У себя на родине они готовы донести правду о крымском референдуме, о том, как живут здесь люди. Об этом немецкие политики рассказали, подводя итоги пятидневного пребывания в Крыму.

Шесть дней на крымской земле, десятки встреч, посещений, обмена мнениями, пожалуй, не опровергли, а только подтвердили убеждение немецких политиков в том, что показываемая в европейских новостях картина о жизни на "оккупированном" полуострове не соответствует действительности.

Во многом благодаря народной дипломатии информационная блокада вокруг Крыма прорвана

- Лично я хотел все увидеть своими глазами и пообщаться с простыми людьми - таксистами, водителями автобусов, официантами, - рассказал депутат бундестага Берлина Харальд Лаатч. - Я это сделал, и никто из них не сказал нам, что недоволен тем, что Крым стал российским.

На улицах крымских городов гости не увидели никаких признаков оккупации. Наоборот, люди настроены доброжелательно. Мифом оказались и передаваемые европейскими СМИ сообщения о дефиците продовольствия, очередях.

На этот раз в Крым депутаты из ФРГ прилетели через Москву, но очень надеются, что со временем смогут делать это напрямую, из Франкфурта или Берлина в Симферополь. Новый международный терминал впечатлил гостей из Германии своим оригинальным проектом и красотой, а главное - скоростью, с которой он был построен. Понадобилось всего два года, чтобы возвести современный комплекс, не уступающий по масштабам московским аэропортам. А на сельскохозяйственном предприятии "Яросвит-Агро" членов делегации впечатлило внедрение новейших европейских технологий, в том числе немецких.

Народная дипломатия - это долгий путь, но в тех условиях, в которых оказался сегодня Крым, он оказывается более эффективным, а порой и единственно возможным, считает глава национально-культурного объединения немцев Крыма Юрий Гемпель, сопровождающий в поездке своих немецких коллег.

- Во многом благодаря народной дипломатии информационная блокада вокруг Крыма прорвана, - отметил Юрий Гемпель. - Проводившиеся в Германии опросы общественного мнения показывают, что среди населения растет понимание и поддержка позиции России. И сегодня она уже достигает 40 процентов.

Со своими немецкими коллегами крымские депутаты обсудили перспективы сотрудничества и договорились о том, что представители партии "Альтернатива для Германии" примут участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме. Договорились также начать обмен делегациями школьников из Крыма и немецких земель.