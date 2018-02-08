Экспозиция под названием "Ретроспектива брендреализма" представлена в музее изобразительных искусств. Ростов-на-Дону стал первым городом, где творчеством Шнурова заинтересовался традиционный музей. Предыдущие выставки прошли в галереях современного искусства Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

Летящие над городом - это тоже бренд, заимствованный у Шагала. Фото: Ирина Варламова/РГ

Термин "брендреализм", по признанию самого художника, он придумал лет 10 назад. Смысл его в том, что человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а продуктами-брендами. Человек одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах, тем самым выбирая их объектами поклонения.

Концептуалист свои идеи не комментирует. Предлагает зрителям самим разгадывать его арт-шифровки. Признался, что у него есть любимая работа: могильная плита в виде айфона. На надгробном памятнике - молодая девушка, которая делает селфи. Вместо годов жизни и смерти цифра 19246 с сердечком. Это количество лайков, которые и стали главной ценностью героини.

Можно ли назвать искусством работы Шнурова?

- С точки зрения культурного человека - это житейский маразм, но кто-то похвалит, скажет, креативненько. Но зачем же воспитывать дурновкусие? - говорит дизайнер Роман Бочарников.

- Мальчику уже за 40 лет, а он продолжает эпатировать. Это уже смешно, - считает художник Александр Лютов.

- Мне очень понравилась картина "Легкое похмелье", которая отсылает нас к Шагалу. Летящие над городом - это тоже бренд. Современное искусство многослойно, и можно его трактовать абсолютно по-разному, - говорит директор музея Светлана Крузе.

На двух этажах музея выставлены гробики с кока-колой, огромная розовая мошонка, иконостас с портретом Стаса Михайлова. Взялся бы традиционный музей организовать такую экспозицию, если бы не раскрученное, брендовое имя Шнурова? Навряд ли.