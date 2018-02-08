В олимпийской столице открылся первый в России совариум. Здесь обитает более двух десятков птиц, в том числе самая большая и самая маленькая совы на планете.

Приют для хищных ночных птиц разместился сравнительно на небольшой территории у подъемников горнолыжного курорта "Газпром". Вольеров всего два - только для совсем маленьких питомцев. Здесь применяется так называемый беспреградный способ содержания: питомцы живут в уютных домиках - они защищают от осадков, но не огорожены от посетителей сеткой.

Птиц привезли сюда из разных российских питомников, поэтому к побегам они не расположены. По словам специалистов, такие пернатые сами предпочитают оставаться в компании людей.

Неясыть, болотная и ушастые совы, сипуха, филин и сплюшка... Каких видов тут только нет! Но распорядок один для всех: утром уборка домиков и, если понадобится, купание, а затем кормление и часовая прогулка. Причем время у каждого пернатого свое, очередность стараются не менять - совы сразу на это реагируют.

У посетителей наибольшей популярностью пользуется самая большая на планете - двухлетняя девочка-филин Сара. Весит она 3,5 килограмма, а размах ее крыльев составляет не менее полутора метров.

- У каждой птицы свой характер. К примеру, Сара признает лидером только меня, с остальными же ведет себя настороженно. Но и мне иногда "достается". Так, она может отказаться залетать в свое жилище, если там не убрано или же не расставлено все в том порядке, к которому она уже привыкла, - рассказывает орнитолог Антон Вакуленко. - А еще лучше не опаздывать с ежедневной прогулкой: если время сбивается - Саре это не нравится. Она за порядок во всем.

Любопытно, что тут обитает и самая маленькая сова в мире. Оправдывая свое название, сплюшка почти всегда дремлет. Миниатюрного самца из Подмосковья размером в два воробья - весит всего 40 граммов, а размах крыльев около 20 сантиметров - даже сложно разглядеть в вольере.

Миниатюрную сову, которая весит 40 граммов, а размах крыльев которой 20 сантиметров - даже сложно разглядеть в вольере

Зато вот трехлетняя сипуха Белла, напротив, любит общаться с посетителями. У нее мягкий характер, поэтому погладить ее могут даже дети. Несмотря на то что этот вид зоологи считают, пожалуй, самым скрытным (они наиболее активны ночью), Белла довольно дружелюбна.

По соседству живет целая семья ушастых сов. Семь рожденных в одном гнезде пернатых весьма активны и постоянно перемещаются. Они небольшие, но всегда привлекают внимание посетителей своей суетой.

Кроме сов здесь можно познакомиться с императорским орлом и коршуном. Как объясняют создатели питомника, разбавить совиную компанию другими хищными птицами было необходимо для поддержания интереса гостей. К примеру, туристы обязательно останавливаются возле огромного размера самки коршуна Дианы, которая до приезда в Сочи успела поработать в аэропорту, отгоняя от лайнеров стаи птиц.

Для посетителей проходят экскурсии с орнитологом, который может рассказать о повадках питомцев совариума. Предполагается, что коллекция будет пополняться новыми видами сов и других птиц.

Между тем



В России сегодня действует множество различных питомников для птиц. Среди них есть даже специальные центры для попугаев, орлов и страусиные фермы, которые, кстати, уже появились даже в северных регионах. Одни стали своеобразным прибежищем для пернатых, в других занимаются разведением и продажей птиц. Совариум же появился только в Сочи. По словам ученых, такие центры довольно редко встречаются и за рубежом.